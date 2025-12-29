مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاههای استان ایلام روز 9 دی ماه / فعالیت ادارات با 2 ساعت تأخیر آغاز میشود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: با توجه به پیشبینی بارش برف، سرما و افت محسوس دمای هوا، یخبندان، لغزندگی معابر و افزایش مصرف حاملهای انرژی به پیشنهاد اعضای ستاد مدیریت بحران و با موافقت استاندار، روز سهشنبه 9 دی ماه، فعالیت آموزشی مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاههای این استان در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانهها فضای مجازی پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیمحمد پاکدلنژاد افزود: امتحانات نهایی مطابق برنامه از پیش اعلام شده آموزش و پرورش در موعد مقرر و بدون تغییر به صورت حضوری برگزار میشود. همچنین با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد مدیریت بحران استان ایلام، تمامی بانکها، بیمهها، ادارات و دستگاههای اجرایی این استان به جز دستگاههای خدماترسان و امدادی استان، در روز سهشنبه 9 دی ماه، فعالیت کاری خود را با 2 ساعت تأخیر و از ساعت 10 صبح آغاز خواهند کرد.
وی به فعالیت کاری مادران شاغل و مادران دارای کودک دبستانی استان ایلام در روز یاد شده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد مدیریت بحران این استان، تمامی مادران شاغل دارای کودک زیر 6 سال به صورت دورکار و همچنین مادران دارای کودک دبستانی با موافقت مدیر ذیربط با استفاده از ظرفیت دورکاری در روز سهشنبه 9 دی ماه فعالیت کاری خود را پیگیری خواهند کرد و به فرایند کاری خواهند پرداخت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در این استان اشاره کرده و اظهار داشت: شدت بارشها در استان از بامداد فردا سهشنبه 9 دی ماه آغاز میشود و در مناطق سردسیر به شکل برف و در نواحی گرمسیر به صورت باران خواهد بود. بر این اساس احتمال بالای یخبندان، کولاک، مه و لغزندگی جادهها به ویژه در گردنهها و مسیرهای کوهستانی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه 9 و 10 دی ماه وجود دارد و همراه با هشدار خواهد بود.
پاکدلنژاد تصریح کرد: در این راستا از مردم درخواست میشود از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. در صورت اجبار به سفر از سالم بودن خودرو، همراه داشتن زنجیرچرخ، آذوقه و تجهیزات کافی، اطمینان حاصل شود. پلیس راه از تردد خودروهای بدون زنجیرچرخ در گردنههای برفگیر جلوگیری میکند. شهروندان از پارککردن خودرو در حاشیه راهها که به ایجاد راهبندان و مخاطره میانجامد و همچنین از هرگونه رفتار پرخطر در این شرایط که هوا نامساعد است، خودداری کنند.
وی بیان داشت: نیروهای راهداری استان ایلام در حالت آمادهباش کامل هستند و در صورت لزوم، محدودیتها یا مسدودی برخی جادهها با تصمیم پلیس راه اعمال خواهد شد. امیدواریم که با رعایت توصیههای ایمنی، این سامانه بارشی بدون حوادث انسانی و خسارت مالی پشت سر گذاشته شود. این سامانه بارشی با هسته سرد که از بامداد شنبه وارد ایلام شده پیش از ظهر فردا سهشنبه از استان خارج میشود. فعالیت این سامانه سبب افت دمای هوا بین 5 تا 8 درجه سانتیگراد زیر صفر خواهد شد.