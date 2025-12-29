فعالیت مدارس و مهدهای کودک چهارمحال و بختیاری فردا با یک ساعت تاخیر آغاز می شود
بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان و با توجه به تداوم برودت هوا و شرایط جوی، آغاز فعالیت تمامی مدارس و مهدهای کودک استان در روز سهشنبه ۹دی ماه با یک ساعت تاخیر است.
به گزارش ایلنا، با توجه به تصمیم ستاد بحران استان فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها درشهرستانهای شهرکرد، فارسان، کیار، اردل، فرخشهر فردا سهشنبه ۹ دی ماه با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد و مدارس در نوبت بعد از ظهر نیز فعالیت آموزشی خود را یک ساعت زودتر به پایان خواهند رساند.
فعالیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستانهای بروجن، بن، سامان و کوهرنگ به صورت غیر حضوری خواهد بود و در مقطع متوسطه اول و دوم فعالیت آموزشی در این شهرستانها با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد و یک ساعت زودتر فعالیت آموزشی پایان خواهد یافت.
فعالیت آموزشی در مدارس شهرستانهای لردگان،فلارد و خانمیرزا طبق روال عادی خواهد بود.