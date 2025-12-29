فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف بیش از 4 تن موادمخدر در استان مرکزی
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به آخرین کشفیات و دستاوردهای پلیس این استان در برخورد با قاچاقچیان و خردهفروشان موادمخدر اشاره کرده و گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری بیش از 4 تن و 32 کیلوگرم انواع موادمخدر در عملیاتهای پلیس این استان کشف و ضبط شده است.
به گزارش ایلنا، سردار هادی رفیعیکیا به تعداد افرادی که در ارتباط با توزیع و مصرف موادمخدر در عملیاتهای مذکور دستگیر شدهاند اشاره داشته و افزود: در این عملیاتها 291 نفر قاچاقچی، 2280 نفر خردهفروش موادمخدر و 4570 نفر معتاد دستگیر و به مراجع قضائی و یا به مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی، انجام عملیاتهای موردی، اجرای طرحهای محلهمحور با هدف پاکسازی نقاط آلوده با بهرهگیری از توان اجرایی پلیس استان به صورت مستمر پیگیری شده است و این روند همچنان ادامه دارد. این موضوع رضایتمندی مطلوبی از عملکرد پلیس در مبارزه با موادمخدر به همراه داشته است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامهریزیهای عملیاتی پلیس در این استان، بازنگری طرحهای مبارزه با موادمخدر و بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی پلیس و همچنین پیگیری ویژه مطالبات و گزارشهای مردمی به مرکز فوریت های پلیس 110 بوده است.
سردار رفیعیکیا تصریح کرد: توجه به گزارشهای مردمی و اجرای هدفمند طرحهای امنیتبخش در سطح استان مرکزی بخش مهم دیگری از برنامههای اولویتدار پلیس این استان در حوزه مبارزه با موادمخدر است. بازتاب همکاریهای مردمی در این حوزه، در فرایند توفیقات پلیس بسیار تأثیرگذار بوده است.