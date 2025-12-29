خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف بیش از 4 تن موادمخدر در استان مرکزی

کشف بیش از 4 تن موادمخدر در استان مرکزی
کد خبر : 1734892
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به آخرین کشفیات و دستاوردهای پلیس این استان در برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر اشاره کرده و گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری بیش از 4 تن و 32 کیلوگرم انواع موادمخدر در عملیات‌های پلیس این استان کشف و ضبط شده است.

به گزارش ایلنا، سردار هادی رفیعی‌کیا به تعداد افرادی که در ارتباط با توزیع و مصرف موادمخدر در عملیات‌های مذکور دستگیر شده‌اند اشاره داشته و افزود: در این عملیات‌ها 291 نفر قاچاقچی، 2280 نفر خرده‌فروش موادمخدر و 4570 نفر معتاد دستگیر و به مراجع قضائی و یا به مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، انجام عملیات‌های موردی، اجرای طرح‌های محله‌محور با هدف پاک‌سازی نقاط آلوده با بهره‌گیری از توان اجرایی پلیس استان به صورت مستمر پیگیری شده است و این روند همچنان ادامه دارد. این موضوع رضایت‌مندی مطلوبی از عملکرد پلیس در مبارزه با موادمخدر به همراه داشته است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه‌ریزی‌های عملیاتی پلیس در این استان،‌ بازنگری طرح‌های مبارزه با موادمخدر و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی پلیس و همچنین پیگیری ویژه مطالبات و گزارش‌های مردمی به مرکز فوریت های پلیس 110 بوده است.

سردار رفیعی‌کیا تصریح کرد: توجه به گزارش‌های مردمی و اجرای هدفمند طرح‌های امنیت‌بخش در سطح استان مرکزی بخش مهم دیگری از برنامه‌های اولویت‌دار پلیس این استان در حوزه مبارزه با موادمخدر است. بازتاب همکاری‌های مردمی در این حوزه، در فرایند توفیقات پلیس بسیار تأثیرگذار بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی