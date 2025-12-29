به دلیل بارش برف و برودت هوا انجام شد:
تعطیلی ادارات و مدارس برخی از شهرستانهای آذربایجانغربی در روز سهشنبه
ادارات و مدارس برخی از شهرستان های آذربایجان غربی در روز یه شنبه ۹دی ماه تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارش برف و برودت هوا، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستانهای ارومیه، پیرانشهر، ماکو، بوکان، سردشت، نقده، اشنویه، چالدران و میرآباد شامل پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سهشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
همچنین ادارات شهرستانهای سردشت، پیرانشهر و میرآباد با توجه به کولاک و بارش سنگین برف و برودت هوا، روز سهشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.
یادآور میشود؛آزمونهای نهایی شهرستانهای ارومیه، پیرانشهر، ماکو، بوکان، سردشت، نقده، اشنویه، چالدران و میرآباد فردا سهشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.