مدیرکل بحران استانداری ایلام:

مدارس ایلام غیرحضوری شد| ادارات با دو ساعت تأخیر فعالیتشان را آغاز می‌کنند

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام از تأخیر دو ساعته فعالیت کلیه ادارات و بانک‌ها و فعالیت غیرحضوری مدارس و مراکز آموزشی این استان در روز سه‌شنبه (۹ دی) به دلیل پیش‌بینی بارش برف و یخبندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، علی‌محمد پاکدل‌نژاد با اعلام این خبر افزود: با توجه به پیش‌بینی بارش برف، برودت و افت محسوس دمای هوا، یخبندان، لغزندگی معابر و افزایش مصرف حامل‌های انرژی، با پیشنهاد اعضای ستاد مدیریت بحران استان و با موافقت استاندار محترم ایلام، تمام بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، فردا (سه‌شنبه) با ۲ ساعت تأخیر (ساعت ۱۰ صبح) فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مادران شاغل دارای کودک زیر ۶ سال به صورت دورکار و مادران دارای کودک دبستانی با موافقت مدیر ذی‌ربط به صورت دورکار فعالیت خواهند نمود، اظهار داشت: کلیه مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مدارس استان در این روز به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند، اما امتحانات نهایی مطابق برنامه از پیش اعلام شده آموزش و پرورش در موعد مقرر و بدون تغییر به صورت حضوری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، گفت: شدت بارش‌ها از بامداد فردا افزایش می‌یابد و در مناطق سردسیر به شکل برف و در نواحی گرمسیر به صورت باران خواهد بود.

پاکدل‌نژاد نسبت به احتمال بالای یخبندان، کولاک، مه و لغزندگی جاده‌ها به ویژه در گردنه‌ها و مسیرهای کوهستانی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هشدار داد و افزود: اداره کل راهداری استان در آمادگی کامل است و در صورت لزوم، محدودیت‌ها یا مسدودی برخی محورها با تصمیم پلیس راه اعمال خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با درخواست از مردم برای پرهیز از سفرهای غیرضروری، تاکید کرد: در صورت اجبار به سفر، حتماً از سالم بودن وسیله نقلیه، همراه داشتن زنجیرچرخ، آذوقه و تجهیزات کافی اطمینان حاصل شود.

وی با هشدار نسبت به رفتارهای خطرآفرین برخی از شهروندان در شرایط برفی، اظهار داشت: متأسفانه در تجربیات گذشته شاهد بودیم که برخی از شهروندان برای تفریح و گشت‌وگذار در هوای برفی، بدون تجهیزات کافی و بدون رعایت نکات ایمنی به حاشیه جاده‌های اصلی، جنگل‌های بلوط، ارتفاعات و یا مناطق خطرناک مراجعه می‌کنند.

وی از مردم درخواست کرد از پارک خودرو در حاشیه راه‌ها که به ایجاد راه‌بندان و مخاطره می‌انجامد، و همچنین از هرگونه رفتار پرخطر در این شرایط جوی خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام در پایان با تاکید بر اینکه پلیس راه از تردد خودروهای فاقد زنجیرچرخ در گردنه‌های برفگیر جلوگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با رعایت توصیه‌ها و همکاری مردم، این سامانه بارشی بدون تلفات انسانی و خسارات مالی پشت سر گذاشته شود و از بارش‌های الهی با سلامت کامل بهره‌مند شویم.

