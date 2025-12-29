به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ بهزاد بسطامی اظهار داشت: در پی اعلام خبر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشاهده جسد یک زن جوان در مجتمع نیمه‌کاره مسکن ملی در میدان میلاد، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.



وی افزود: با حضور مأموران در محل و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد جسد یک زن جوان به علتی نامعلوم در محل وقوع حادثه وجود دارد.



فرمانده انتظامی شهرستان ایلام ادامه داد: با حضور مقام قضائی و عوامل اورژانس، جسد جهت انجام بررسی‌های تخصصی و تعیین دقیق علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.



سرهنگ بسطامی تصریح کرد: بررسی دقیق و تخصصی علت وقوع این حادثه در دست بررسی است، و نتایج نهایی پس از اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

