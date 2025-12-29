در تماس با ایلنا مطرح شد؛
لزوم نصب وسایل گرمایشی در مدارس شاوور کرخه
سرمای زمستان، آموزش دانشآموزان مدارس شاوور کرخه را با مشکل مواجه کرد، موضوعی که مورد اعتراض خانوادههای این دانشآموزان واقع شده است.
جمعی از خانوادههای دانشآموزان مدارس شهر شاوور از توابع شهرستان کرخه در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان، از نبود وسایل گرمایشی مناسب در مدارس فرزندان خود خبر دادند و نسبت به سرمای شدید کلاسهای درس ابراز نگرانی کردند.
به گفتهی آنان، سرمای هوا در کلاسها بهگونهای است که باعث نفوذ سرما به بدن، ضعف جسمانی و بروز علائم سرماخوردگی در میان برخی از دانشآموزان شده و روند آموزش را با مشکل مواجه کرده است.
در همین ارتباط، نعیم عبدالخانی رئیس سابق آموزش و پرورش شهرستان کرخه با تأیید این مشکل، به ایلنا گفت: پیگیریهای لازم برای تأمین بخاری مدارس شاوور از قبل انجام شده است، اما تاکنون اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، بخاریهای مورد نیاز را تحویل نداده است.
وی افزود: با توجه به برودت هوا و لزوم حفظ سلامت دانشآموزان، انتظار میرود مسئولان شهرستانی و استانی نسبت به تأمین و نصب وسایل گرمایشی در این مدارس اقدام کنند.
شهر شاوور از مناطق سردسیر شهرستان کرخه به شمار میرود و نبود تجهیزات گرمایشی در مدارس این منطقه، در روزهای سرد زمستان مشکلات جدی برای دانشآموزان و کادر آموزشی ایجاد کرده است.