قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۵۴ میلیون تومان

نیم سکه ۸۸ میلیون تومان

ربع سکه ۵۳ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۵ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و هر دلار ۱۴۲ هزار و ۶۴۰ تومان و هر یورو ۱۶۷ هزار و ۹۲۰ تومان در بازار در حال معامله است.

هر انس جهانی ۴ هزار و ۴۸۰ دلار در حال معامله است.

