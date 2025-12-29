قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال کاهش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۵ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۵۴ میلیون تومان
نیم سکه ۸۸ میلیون تومان
ربع سکه ۵۳ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۵ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و هر دلار ۱۴۲ هزار و ۶۴۰ تومان و هر یورو ۱۶۷ هزار و ۹۲۰ تومان در بازار در حال معامله است.
هر انس جهانی ۴ هزار و ۴۸۰ دلار در حال معامله است.