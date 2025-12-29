خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴
کد خبر : 1734662
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال کاهش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۵ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۵۴ میلیون تومان

نیم سکه ۸۸ میلیون تومان

ربع سکه ۵۳ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۵ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و هر دلار ۱۴۲ هزار و ۶۴۰ تومان و هر یورو ۱۶۷ هزار و ۹۲۰ تومان در بازار در حال معامله است.

هر انس جهانی ۴ هزار و ۴۸۰ دلار در حال معامله است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی