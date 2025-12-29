خبرگزاری کار ایران
پایش ردیف‌های عمرانی محلات در اولویت کمیسیون عمران شورای شهر کرج

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات عمرانی محلات، از پایش دقیق ردیف‌های بودجه عمرانی مناطق دهگانه شهرداری و تسریع در جذب و اجرای پروژه‌ها تا پایان سال خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، در نود و هفتمین جلسه این کمیسیون و در چارچوب دستور جلسه پایش عمرانی مناطق مدیریت شهری، اظهار کرد: با دعوت از مدیران و معاونان عمران مناطق دهگانه شهرداری، عملکرد عمرانی مناطق و میزان جذب و تعهد ردیف‌های بودجه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال، بر لزوم تحقق حداکثری درصد جذب و تعهد ردیف‌های عمرانی تأکید کرد و افزود: ردیف‌هایی که بر اساس مطالبات و درخواست‌های شهروندان در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده‌اند، باید با اولویت‌بندی دقیق و اهتمام جدی مدیران مناطق به مرحله اجرا و تکمیل برسند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: مدیران و معاونان عمران مناطق موظف‌اند با برنامه‌ریزی منسجم، اجرای پروژه‌های عمرانی محلات را به‌گونه‌ای پیش ببرند که اثر آن به‌صورت ملموس در بهبود کیفیت زندگی شهروندان مشاهده شود.

رحیمی محمودآبادی در ادامه به مهم‌ترین محورهای مورد تأکید کمیسیون اشاره کرد و گفت: پروژه‌های بازسازی و بهسازی و روشنایی پارک‌های سطح شهر، تراش و روکش آسفالت معابر، بهسازی و بازسازی کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی، مناسب‌سازی، ایمن‌سازی و آرام‌سازی گذرگاه‌های عرضی عابر پیاده به‌ویژه برای تردد معلولان و نابینایان، اصلاح هندسی معابر شهری بر اساس طرح‌های ترافیکی مصوب و همچنین نصب، نگهداری و به‌روزرسانی تابلوها، تجهیزات ترافیکی و گاردریل‌ها از جمله موضوعاتی است که اجرای دقیق و به‌موقع آن‌ها به شهرداران مناطق مورد تأکید قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پایش مستمر پروژه‌های عمرانی و ردیف‌های بودجه‌ای محلات، نقش مؤثری در رفع مشکلات شهری، افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای ایمنی و کیفیت فضاهای شهری خواهد داشت.

