بارش برف و باران فردا در مازندران؛ هشدار وزش باد شدید و لغزندگی جادهها
کارشناس هواشناسی مازندران: فردا سهشنبه مناطق ساحلی با بارش باران و وزش باد شدید و ارتفاعات استان با بارش برف پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی امروز دوشنبه آسمان استان صاف تا نیمهابری، اما از اواخر وقت امشب در ارتفاعات غربی استان با بارش برف و وزش باد شدید همراه است.
حمیدی با اشاره به اینکه فردا سهشنبه نهم دی ماه مناطق ساحلی تا میانبند بارندگی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود افزود: ارتفاعات استان با بارش برف و اواخر شب با کاهش ناپایداری و ابر همراه خواهد بود.
وی گفت: چهارشنبه و پنجشنبه آسمان استان صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: دیروز گلوگاه با ۲۵ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۴ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته حمیدی دریا برای امروز و فردا نسبتاً مواج و فعالیت دریایی با جوانب احتیاط انجام شود.
لازم به ذکر است که طی 10 روز آینده، سرما و یخبندان که به مرکبات آسیب بزند، نخواهیم داشت.