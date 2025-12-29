شناسایی 1838 مورد تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ مهدی بختیاری با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی به‌عنوان بستر تولید و امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای دارند، افزود: «پس از شناسایی تغییر کاربری‌ها، 966 مورد با اجرای تبصره 2 ماده 10 اصلاح و 18 مورد نیز با اجرای قطعی احکام تخریب به چرخه تولید بازگردانده شد.»

وی همچنین تصریح کرد که گشت‌های مستمر یگان حفاظت نقش موثری در کنترل و پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی دارند و حفاظت از این سرمایه ملی یک ضرورت انکارناپذیر است.

