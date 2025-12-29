فرمانده یگان حفاظت اراضی استان خبر داد؛
شناسایی 1838 مورد تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان قزوین
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین از شناسایی 1838 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان در نه ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ مهدی بختیاری با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی بهعنوان بستر تولید و امنیت غذایی اهمیت ویژهای دارند، افزود: «پس از شناسایی تغییر کاربریها، 966 مورد با اجرای تبصره 2 ماده 10 اصلاح و 18 مورد نیز با اجرای قطعی احکام تخریب به چرخه تولید بازگردانده شد.»
وی همچنین تصریح کرد که گشتهای مستمر یگان حفاظت نقش موثری در کنترل و پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی دارند و حفاظت از این سرمایه ملی یک ضرورت انکارناپذیر است.