روابطعمومی استانداری اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی استان همدان روز 8 دی ماه / مهدهای کودک و پیشدبستانیها تعطیل هستند
روابطعمومی استانداری همدان در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی این استان در نوبت صبح روز دوشنبه 8 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابطعمومی استانداری همدان عنوان شده است که فعالیت مهدهای کودک و پیشدبستانیهای این استان نیز روز دوشنبه 8 دی ماه تعطیل اعلام میشود. لازم به ذکر است که تمامی مراکز جامع سنجش آموزش توانبخشی و مداخله بهنگام نیز در روز یاد شده تعطیل هستند.