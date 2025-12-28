خانه



روابط‌عمومی استانداری اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی استان همدان روز 8 دی ماه / مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل هستند

روابط‌عمومی استانداری همدان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی این استان در نوبت صبح روز دوشنبه 8 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.