مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
وقوع سیلاب 2 نفر را در پارسیان هرمزگان دچار سانحه کرد / یک نفر جان باخت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: سیلاب 2 نفر از کارکنان شرکتهای نفتی مستقر در منطقه ویژه صنایع انرژیبَر پارسیان را بر اثر بیاحتیاطی دچار سانحه کرد. با تلاش نیروهای امدادی، یکی از این 2 نفر نجات یافت، اما نفر دوم با وجود انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، مهرداد حسنزاده افزود: 2 نفر از کارکنان یکی از شرکتهای نفتی مستقر در منطقه ویژه صنایع انرژیبَر پارسیان با خودروی آتشنشانی در حال تردد بودند و به دلیل بیتوجهی به هشدارها اقدام به عبور از مسیل رودخانهای کردند که دچار آبگرفتگی شده بود. این اقدام ناموفق بوده و خودروی آنان گرفتار سیلاب شد.
وی بر ضرورت توجه جدی به هشدارهای ایمنی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: از شهروندان و هماستانیهای ساکن هرمزگان درخواست میشود با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ساعات آینده، از ترددهای غیرضروری و توقف یا استقرار در حریم رودخانهها و مسیرهای پرخطر خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اظهار داشت: رعایت نکات ایمنی به خصوص در زمان ایجاد بحرانهای طبیعی و همکاری با دستگاههای اجرایی مسئول عاملی مهم در حفظ جان و اموال شهروندان است. در این راستا هوشیاری کامل در شرایط ناپایدار جوی ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد.