معاون ادارهکل راهداری استان کردستان خبر داد:
بسته شدن راههای روستایی بانه و سقز در پی بارش برف و کولاک
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کردستان به بارش برف در اغلب محورهای این استان اشاره کرده و گفت: بر اثر بارش شدید برف و باران و کولاک، که در اغلب محورهای استان جریان دارد، در حال حاضر تمام راههای روستایی شهرستان بانه و بخشی از راههای روستایی شهرستان سقز بسته شده است.
به گزارش ایلنا، رامین محمودی افزود: در حال حاضر در محورهای سقز - بانه و سقز - مریوان به علت کولاک شدید و نبود دید کافی محدودیت ترافیکی برقرار است. در محور سقز - دیواندره نیز بارش شدید برف و کولاک گزارش شده و به همین دلیل عبور کشنده و تریلر در این مسیر با محدودیت مواجه است.
وی ادامه داد: همچنین در دیگر محورهای مواصلاتی استان کردستان از جمله سقز - بوکان، بانه - مریوان، بانه - سردشت، سقز - مریوان بارش برف گزارش شده اما تردد برقرار است. با توجه به کولاک شدید تمام نیروهای راهداری درگیر محورهای اصلی هستند و هنوز فرصت ورود به محورهای روستایی را پیدا نکردهاند.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کردستان اظهار داشت: رانندگان و کاربران جادهای با توجه به لغزندگی جادهها از سفرهای غیرضروری بپرهیزند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانه با خود به همراه داشته باشند و با رعایت قوانین رانندگی، کار راهداران را دچار اختلال نکنند.
محمودی تصریح کرد: استان کردستان در یک منطقه سرد و کوهستانی واقع شده و هر سال بارش باران در این استان از اواسط پاییز آغاز میشود. همچنین جادههای بین شهری این استان دارای 38 گردنه برفگیر و جادههای روستایی نیز دارای 66 گردنه برفگیر است و این گردنهها هنگام بارش باران عمدتا لغزنده هستند.