به گزارش ایلنا، سردار ابراهیم بیانی یکشنبه هفتم دی در نشست ستاد اجرایی مدارس شاهد استان فارس اظهار کرد: آموزش مهارت‌ها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که دانش‌آموزان پس از پایان دوره تحصیل، توانایی ورود مؤثر به جامعه و بازار کار را داشته باشند و این موضوع باید به یک مطالبه جدی در مدارس شاهد تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت برنامه‌های ترویجی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، تصریح کرد: لازم است دلایل استقبال خانواده‌ها از مدارس شاهد به‌صورت شفاف تبیین و این ظرفیت فرهنگی و تربیتی تقویت شود.

بیانی همچنین شفاف‌سازی عملکرد مدارس شاهد را ضروری دانست و گفت: شفاف بودن فرآیندها و عملکردها، قطعاً به اجرای بهتر برنامه‌ها و تحقق اهداف مدارس شاهد کمک خواهد کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز آغاز عملیات کربلای ۴ در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: برای درک عظمت مجاهدت رزمندگان اسلام، کافی است بدانیم در عملیات بیت‌المقدس، رزمندگان توانستند مساحتی بیش از نیمی از خاک کشور لبنان را از اشغال دشمن بعثی آزاد کنند.

تحصیل بیش از ۲۳ هزار دانش‌آموز در مدارس شاهد فارس

در ادامه این نشست، مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس اظهار کرد: افزایش هماهنگی و تعامل میان آموزش‌وپرورش و بنیاد شهید، نقش مؤثری در اجرای مطلوب طرح‌ها و برنامه‌ها در مدارس شاهد خواهد داشت.

محسن کلاری با اشاره به اینکه تعامل و همراهی با بنیاد شهید در تمامی حوزه‌ها در دستور کار آموزش‌وپرورش استان قرار دارد، افزود: ضروری است دستورالعمل‌های صادره از سوی آموزش‌وپرورش و بنیاد شهید، هم‌راستا و هماهنگ باشند تا اجرای برنامه‌ها با انسجام بیشتری دنبال شود.

کلاری با تأکید بر ضرورت کیفی‌سازی آموزشی و تربیتی در مدارس شاهد، تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه در مدارس شاهد، باید از ظرفیت مشترک هر دو دستگاه آموزش‌وپرورش و بنیاد شهید استفاده شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با بیان اینکه محور اصلی فعالیت مدارس، تربیت دانش‌آموزان است، گفت: در تمامی تصمیم‌گیری‌ها، به‌ویژه در انتصاب مدیران مدارس شاهد و ارائه برنامه‌های آموزشی و تربیتی، باید این اصل اساسی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به آمار دانش‌آموزان مدارس شاهد استان فارس، افزود: در سال تحصیلی جاری، ۲۳ هزار و ۳۸۸ دانش‌آموز در مدارس شاهد استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۴ هزار و ۸۲۷ نفر در قالب طرح پراکنده مشغول به تحصیل هستند.

در بخش پایانی این نشست، رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران اداره‌کل آموزش‌وپرورش فارس با تشریح فعالیت‌های این حوزه، اظهار کرد: برای سال تحصیلی جاری، برنامه‌ای یک‌ساله با عنوان «نقشه راه» تدوین شده که هم‌اکنون در حال اجراست.

محمدعلی عباسی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، توسعه فعالیت‌های تربیت‌بدنی و تقویت نیروی انسانی را از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه شاهد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، ۲۷ مدرسه ابتدایی، ۳۲ مدرسه متوسطه اول و ۲۶ مدرسه ویژه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در سطح استان فارس فعالیت می‌کنند.