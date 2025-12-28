مدیر عامل آبفا فارس مطرح کرد:
خط انتقال آب لارستان چگونه بر اثر پدیده گالی دچار شکستگی شد؟
مدیر عامل آبفا فارس گفت: با توجه به عبور خط انتقال از دشت، تغییر بافت زمین و سست شدن خاک بر اثر بارندگیها و پدیده گالی، این خط دیروز برای سومین بار در نقطهای دیگر دچار شکستگی شد.
به گزارش ایلنا، علی شبانی افزود: محل حادثه بلافاصله شناسایی شد و اکیپهای عملیاتی همراه با تجهیزات لازم برای ترمیم مجدد به منطقه اعزام شدند. عملیات بازسازی با سرعت و دقت در حال انجام است تا پایداری و استمرار آبرسانی به مشترکان تضمین شود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس یادآور شد: همزمان با نخستین روز از زمستان، در جریان بارندگیهای کمسابقه اخیر و سیلابهای شدید ناشی از آن که منجر به آسیبدیدگی خط انتقال آب شرب لارستان از سد سلمان فارسی در جنوب استان فارس شد، با مدیریت بهموقع بحران، اتخاذ تمهیدات لازم، موثر و بهنگام و تلاش شبانهروزی نیروهای تخصصی شرکت آبفا فارس، حادثه در خط بزرگ آبرسانی لارستان مهار و پس از اقدامات ایمنی بر روی خط، این تاسیسات آبرسانی مجددا در مدار بهرهبرداری قرار گرفت.
شبانی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: بهدنبال بارندگیهای کمسابقه و سیلابهای سهمگین اخیر که بخشهایی از زیرساخت حیاتی انتقال آب سد سلمان فارسی به ١١شهر و ٤٦روستای جنوب استان فارس را با آسیب جدی مواجه ساخت، خط انتقال آب شرب این سد در دو مقطع زمانی و در دو نقطه متفاوت دچار شکستگی شد؛ رخدادی که میتوانست زندگی روزمره هزاران نفر از مردم منطقه را با بحران جدی مواجه کند، اما با مدیریت هوشمندانه، حضور میدانی مسئولان کشوری و استانی و همت جهادی نیروهای تخصصی و واکنش سریع شرکت آبفا فارس، به صحنهای ماندگار از اقتدار خدمترسانی تبدیل شد.
وی افزود: از نخستین ساعات وقوع حادثه در نقطه اول، سیف الله آقابیگی مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو، محمد امجد مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور و غلامرضا غلامی مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری فارس، مدیران ارشد شرکت آبفا فارس، فرمانداران و مدیران محلی با حضور میدانی در محل حادثه و تشکیل ستاد مدیریت بحران در همان محل، فرماندهی بحران را بهصورت مستقیم در دست گرفتند و عملیات ترمیم خط انتقال ۱۰۰۰ میلیمتری GRP خط آبرسانی لارستان از سد سلمان با حداکثر توان فنی و انسانی آغاز شد؛ ضمن اینکه عملیات آبرسانی به مردم منتفع از این خط آبرسانی از محل منابع جایگزین بدون وقفه ادامه یافت.
مدیرعامل آبفا فارس ادامه داد: در مرحله نخست ترمیم، نیروهای متخصص آبفا فارس در شرایط دشوار جوی، سرمای سحرگاهی، زمین ناپایدار و فشار بالای سیلاب، با تلاشی شبانهروزی موفق به ترمیم، هواگیری و مقاومسازی اولیه خط آبرسانی مزبور شدند؛ اما شدت آسیبهای ناشی از سیلاب و صدمات پنهان به پوشش خط و پدیده گالی منجر به شکستگی مجدد در نقطهای دیگر از مسیر خط انتقال شد که حساسیت این شریان حیاتی را دوچندان کرد.
شبانی تصریح کرد: با وقوع این حادثه، مرحله دوم عملیات ترمیم با حضوری پررنگتر و تصمیمگیریهای فنی دقیقتر از سوی مسئولان کشوری و استانی آغاز شد. در این مرحله که با حضور میدانی سردار حسین ساجدی نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همراه بود، عملیات ترمیم با نظارت مستقیم مدیران ارشد، بازسازی پوشش خط، ایمنسازی مسیر، تثبیت بستر لوله و آمادهسازی برای بتنریزی نهایی در دستور کار قرار گرفت تا پایداری خط انتقال تضمین شود.
شبانی با اشاره به اینکه ترمیم خط بهسرعت انجام خواهد شد، اظهار کرد؛ ٨ کیلومتر از خط انتقال آب لارستان در معرض آسیب سیل و پدیدهی گالی است که طی عملیاتی در سالهای اخیر ٢ کیلومتر از آن با لولههایی از جنس چدن داکتیل تعویض شده است و تعویض شش کیلومتر باقیمانده نیاز به اعتباری بالغبر ٢۵٠ میلیارد تومان دارد که اقدامات اولیه برای تخصیص این اعتبار انجام گرفته است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس با اشاره به اینکه در تمام مدت ترمیم این خط انتقال در شهرستانهای منتفع از خدمات آن، علاوه بر منابع آبرسانی جایگزین، چندین دستگاه تانکر سیار به طور مستمر وظیفهی آبرسانی به مردم را انجام دادهاند، گفت: امروز، خط انتقال آب سد سلمان، نماد همافزایی ملی، مدیریت جهادی، پاسخگویی سریع، مسئولیتپذیری و تعهد بیوقفه به مردم است؛ روایتی روشن از آنکه وقتی اراده ملی، تخصص فنی و مدیریت میدانی در کنار هم قرار میگیرند، حتی سهمگینتر ین سیلابها نیز توان توقف شریان خدمترسانی را نخواهند داشت.
گفتنی است خط انتقال آب لارستان از سد سلمان فارسی خط انتقالی به طول ٢٢٠ کیلومتر استاست که از تصفیهخانه آب حضرت ابیطالب (ع) در شهرستان قیروکارزین آغاز میشود و تا شهرستان لارستان ادامه مییابد. این خط آبرسانی با انتقال ٩٦٠ لیتر بر ثانیه آب تصفیه شدهی سد سلمان فارسی، در مسیر خود ١١ شهر و ٤٦ روستای شهرستانهای قیروکارزین خنج، اوز، گراش و لارستان را آبرسانی میکند.