با حکم شهردار رشت:
اسماعیل رحمتی مدیرعامل سازمان مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری رشت شد
به گزارش ایلنا از رشت، با ابلاغ حکم شهردار رشت، اسماعیل رحمتی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد.
شهردار رشت در این ابلاغ ضمن آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید، از تلاشها و خدمات ارزشمند محمد نعمتپور در مدت تصدی مسئولیت پیشین تقدیر و تشکر به عمل آورد.
در متن ابلاغ آمده است: انتظار میرود مدیرعامل جدید با بهرهگیری از تجربه و توانمندی خود، در مسیر ارتقای عملکرد سازمان و خدمترسانی به شهروندان گامهای مؤثر بردارد.