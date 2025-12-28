به گزارش ایلنا از رشت، با ابلاغ حکم شهردار رشت، اسماعیل رحمتی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد.

شهردار رشت در این ابلاغ ضمن آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند محمد نعمت‌پور در مدت تصدی مسئولیت پیشین تقدیر و تشکر به عمل آورد.

در متن ابلاغ آمده است: انتظار می‌رود مدیرعامل جدید با بهره‌گیری از تجربه و توانمندی خود، در مسیر ارتقای عملکرد سازمان و خدمت‌رسانی به شهروندان گام‌های مؤثر بردارد.

