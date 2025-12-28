توسعه اقتصادی بدون فرهنگ ممکن نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گفت: بخش مهمی از گردشگری کشور و بخش مهمی از کشاورزی، مبنای توسعه اقتصادی است اما توسعه فرهنگی لازمه‌ آن است و هیچ کشور و هیچ ملتی پیشرفت نخواهد کرد، مگر اینکه شاخص‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی در آن شکل بگیرد.

وی افزود: اگر قرار است انسان بسازیم، مدیر تربیت کنیم و ساختار اجتماعی و فرهنگی را تقویت کنیم، راهی جز توجه جدی به مسئله آموزش وجود ندارد.

استاندار قزوین همچنین بر نقش محوری کتابخانه‌ها در توسعه فرهنگی، اجتماعی و ارتقای سرمایه انسانی تأکید کرد و ادامه داد: تقویت کتابخانه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری بلندمدت در آگاهی، هویت فرهنگی و آینده نسل جوان است و قزوین با پیشینه تاریخی و علمی خود، ظرفیت تبدیل‌شدن به الگوی فرهنگی کشور را دارد.

