با حضور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی؛
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قزوین منصوب شد
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در مراسمی با حضور استاندار و دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور مهدیهسادات قافلهباشی بهعنوان «مدیرکل کتابخانههای عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی استان قزوین» منصوب شد.
گفتنی است پیش از این مهدیهسادات قافلهباشی حدود 3 ماه به عنوان سرپرست کتابخانههای عمومی استان فعالیت میکرد.