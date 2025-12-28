به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در مراسمی با حضور استاندار و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مهدیه‌سادات قافله‌باشی به‌عنوان «مدیرکل کتابخانه‌های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان قزوین» منصوب شد.

گفتنی است پیش از این مهدیه‌سادات قافله‌باشی حدود 3 ماه به عنوان سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان فعالیت می‌کرد.

