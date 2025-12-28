به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری امروز یکشنبه ٧ دی ماه در دیدار با غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که به استان سفر کرده است،با تاکید بر لزوم احیای نقش تمدنی ایران در منطقه، خواستار نقش‌آفرینی در شکل‌گیری پارادایم جدید منطقه‌ای با محوریت کشورهای حوزه ایران فرهنگی شد و هویت بخشی به جوانان از طریق آشنایی با تاریخ کشور را راهکار اساسی برای مصون‌سازی جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی دانست که این سازمان می‌تواند در تحقق آنها نقش مهمی ایفا ‌کند.

وی از حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالکریم بی‌آزار شیرازی در این نشست ابزار خرسندی کرد و او را چهره نامدار عرصه تقریب مذاهب اسلامی و قرآن‌پژوه برجسته‌ای دانست که آثار ماندگارش در فضای حوزه و دانشگاه زبانزد و محل رجوع دانشجویان، طلاب و علاقه‌مندان به اندیشه اسلامی است.

وی، ضمن ابراز علاقه‌مندی دیرین خود به ماموریت‌های بنیادین سازمان اسناد و کتابخانه ملی، به ظرفیت‌های عظیم دیپلماسی فرهنگی اشاره کرد و گفت: امروز باید به دنبال ایجاد یک «پارادایم جدید منطقه‌ای» با محوریت فرهنگ، تاریخ و هویت مشترک در کشورهای حوزه تمدنی «ایران فرهنگی» بود.

استاندار فارس با اشاره به پیوندهای عمیق ملت‌های منطقه، اظهارکرد: کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه، خود را بخشی از پیکره ایران فرهنگی می‌دانند و تعلق خاطر عمیقی به این آب و خاک دارند؛ در تعاملات دیپلماتیک نیز شاهد ابراز علاقه و احترام مقامات و نخبگان این کشورها به دلیل اشتراکات زبانی و فرهنگی، به فرهنگ و تمدن ایران هستیم.

وی با اشاره به اشتیاق کشورهای عضو پرونده جهانی نوروز برای حضور در شیراز و بازدید از تخت‌جمشید، افزود: تخت‌جمشید در واقع خانه مادربزرگ این کشورهاست؛ گرچه مرزهای جغرافیایی، فرزندان را در ظاهر از هم جدا کرده است اما در عید نوروز همه می‌توانند مهمان خانه‌ مادربزرگ خود در ایران و تخت جمشید باشند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: اداره جامعه در مسائل اجتماعی با اقدامات سلبی امکان‌پذیر نیست بلکه راهکار اصولی، ایجاد مصونیت درونی و خودکنترلی است که این مهم از طریق هویت‌بخشی و آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با تاریخ و هویت محقق می‌شود.

امیری با بیان اینکه فرهنگ عمومی هر جامعه برگرفته از باورهای مردم است و در گذر زمان شکل می‌گیرد، تصریح کرد: جوامع با هویت تاریخی خود زنده هستند؛ اگر انسان احساس کرامت و وجود کند، ارزش و قیمت خود را بالا می‌برد و کمتر دچار آسیب می‌شود؛ بخشی از رسالت سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اتصال نسل امروز به گذشته تاریخی و یادآوری ریشه‌های هویتی است تا مردم در هیاهوی دنیای مدرن، هویت خود را گم نکنند.

وی با بیان اینکه شیراز در طول تاریخ «دارالعلم» و مهد رواداری و تضارب آرا بوده است، تاکید کرد: جامعه‌ای سعادتمند است که در آن «علم» شرف داشته باشد و سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند بدون هیاهو اما بسیار موثر، در فرآیند «شرف بخشیدن به علم» نقش‌آفرینی کند.

نماینده عالی دولت در فارس بیان کرد: متاسفانه هنوز مردم اهمیت واقعی این سازمان را دقیقا نمی‌شناسند و لازم است جریانی ایجاد شود تا سازمان اسناد وکتابخانه ملی به عنوان پناهگاه علمی و هویتی مردم، ظهور و بروزی متفاوت از گذشته داشته باشد.

امیری، با تبیین جایگاه ممتاز استان فارس در سپهر فرهنگی کشور، حمایت مدیریت ارشد استان از برنامه‌های توسعه‌ای مرکز اسناد و کتابخانه ملی در منطقه را اعلام کرد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا برای میزبانی شایسته از رویدادهای ملی و بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی، بستر لازم به شکلی فراهم شود تا این سازمان بتواند ماموریت‌های راهبردی و تمدنی خود را در تراز نام شیراز و فارس، به بهترین شکل محقق سازد.

حمایت‌های ویژه مدیریتی برای حفاظت از میراث مکتوب فارس

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز در این دیدار با اشاره به قدمت ۸۵ ساله کتابخانه ملی و پیشینه ۵۵ ساله سازمان اسناد، ادغام این دو نهاد ریشه‌دار از سال ۱۳۸۱ را گامی در جهت هم‌افزایی ظرفیت‌های میراث مکتوب کشور دانست.

غلامرضا امیرخانی با تشریح ساختار این سازمان در سطح کشور گفت: سازمان هم‌اکنون در ۱۳ استان کشور دارای شعبه است، اما مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور در استان فارس، جایگاهی کاملا متمایز و ویژه دارد.

وی با تاکید بر اهمیت راهبردی شعبه فارس افزود: در حالی که اغلب شعب استانی ماهیت اسنادی دارند، شعبه فارس به صورت ویژه در حوزه کتابخانه‌ای فعال است و با پذیرش روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ مراجعه‌کننده از قشر فرهیخته، عملا به عنوان «ماکتی از سازمان مرکزی تهران» و با فاصله‌ای معنادار، مهم‌ترین شعبه استانی کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بر لزوم حمایت‌های ویژه مدیریتی برای حفاظت از میراث مکتوب در این استان تاکید کرد و گفت: نگهداری از اسناد ارزشمند تاریخی و نسخه‌های خطی نفیس که قدمت برخی از آن‌ها به دوران صفویه و پیش از آن می‌رسد، نیازمند توجه و مساعدت ویژه مدیریت ارشد استان است.

مرجان یزدان‌پناهی رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور نیز در این نشست که با حضور معاونان و مدیران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، به بیان گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مرکز منطقه جنوب کشور پرداخت.