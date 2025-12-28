خبرگزاری کار ایران
آیت‌الله سیدعلی شفیعی دار فانی را وداع گفت

آیت‌الله سیدعلی شفیعی، از علمای برجسته و مجتهدان صاحب‌نام خوزستان، استاد دروس خارج حوزه علمیه اهواز و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، ظهر امروز دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، آیت‌الله سیدعلی شفیعی، از چهره‌های برجسته علمی و انقلابی استان خوزستان، امروز و در پی عارضه ایست قلبی، در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز دعوت حق را لبیک گفت.

این عالم وارسته، از شاگردان برجسته حوزه علمیه نجف اشرف و از یاران صدیق نهضت حضرت امام خمینی(ره) بود که در طول عمر پربرکت خود، نقش مؤثری در عرصه‌های علمی، فقهی، انقلابی، قضایی و اجتماعی ایفا کرد.

آیت‌الله شفیعی سال‌ها به‌عنوان استاد دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه اهواز به تربیت طلاب و فضلای علوم دینی پرداخت و با تألیف، تدریس، وعظ و حضور فعال در صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی، منشأ خدمات و برکات فراوانی برای مردم خوزستان و جامعه اسلامی شد.

حضور ایشان به‌عنوان نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، جلوه‌ای از اعتماد عمومی و جایگاه علمی و معنوی این عالم ربانی بود. فقدان این روحانی مجاهد، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، مردم خوزستان و جامعه دینی کشور به شمار می‌رود.

