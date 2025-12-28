حریق یک کارخانه در گلدشت توسط آتش نشانان کرج مهار شد

به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، بیان کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از حریق یک کارخانه یونولیت سازی در گلدشت، خیابان دوم غربی مطلع شدیم که با حضور به موقع آتش نشانان ضمن جلوگیری از سرایت حریق به دیگر نقاط نسبت به ایمن سازی محل اقدامات لازم را انجام دادند.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان داشت: این حریق در سوله ای به متراژ (حدودا ۷۰۰ متر مربع) رخ داد که توسط آتش نشانان حریق کاملا مهار شد.

قدمی افزود: خوشبختانه حادثه فوق تلفات جانی نداشت و برای اطفاء و امداد رسانی به این حادثه هجده نفر نیروی عملیاتی به انضمام سه دستگاه خودرو امدادی از ایستگاه های ۱۰،۶،۲ به محل اعزام شدند.

انتهای پیام/