به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده به بارش برف در دیگر محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره داشته و افزود: همچنین جاده‌های خمین - الیگودرز، خمین - محلات و کنارگذر شمالی اراک برفی است و رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند و برای جلوگیری از بروز حوادث رانندگی فاصله طولی و عرضی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون 232 دستگاه در سطح راهدارخانه‌های استان مرکزی مستقر شده‌اند. در این راستا 56 دستگاه انواع ماشین‌آلات در حال انجام عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در جاده‌های استان هستند. همچنین 35 باب راهدارخانه در سطح استان آماده اسکان اضطراری مسافرین و در راه ماندگان هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی به تردد در جاده‌های استان اشاره کرده و اظهار داشت: به‌رغم بارش برف هیچ یک از جاده‌های این استان مسدود نیست، اما رانندگان و کاربران جاده‌ای در نظر داشته باشند که برای عبور از گردنه‌ها همراه داشتن تجهیزات زمستانی و به خصوص زنجیرچرخ الزامی است.

