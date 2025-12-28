سقوط از ساختمان مرگ دلخراش نوجوان اهل اراک را رقم زد

به گزارش ایلنا، مجتبی خراجی افزود: این حادثه ساعت 12:40 امروز یکشنبه 7 دی ماه به آتش‌نشانی اعلام شد و نجات‌گران بلافاصله به محل اعزام شدند. متأسفانه در این حادثه دلخراش، پسر نوجوان به دلایل نامعلوم پس از سقوط از ساختمان به روی نرده‌های محافظ طبقه اول افتاده بود.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از برش دادن نرده‌ها این نوجوان را به سطح زمین انتقال داده و با همکاری نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل کردند. اما متأسفانه به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

