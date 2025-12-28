خبرگزاری کار ایران
سقوط از ساختمان مرگ دلخراش نوجوان اهل اراک را رقم زد

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک به وقوع حادثه دلخراش سقوط از ارتفاع در این شهر اشاره کرده و گفت: نوجوان پسر اهل شهر اراک، ساعاتی پیش بر اثر سقوط از ساختمانی 4 طبقه در خیابان هپکو، به شدت آسیب دیده و در اثر جراحات بسیار جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی خراجی افزود: این حادثه ساعت 12:40 امروز یکشنبه 7 دی ماه به آتش‌نشانی اعلام شد و نجات‌گران بلافاصله به محل اعزام شدند. متأسفانه در این حادثه دلخراش، پسر نوجوان به دلایل نامعلوم پس از سقوط از ساختمان به روی نرده‌های محافظ طبقه اول افتاده بود.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از برش دادن نرده‌ها این نوجوان را به سطح زمین انتقال داده و با همکاری نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل کردند. اما متأسفانه به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

