در تماس با ایلنا عنوان شد؛
اعتراض فرهنگیان شوش به عملکرد بیمه دانا
جمعی از فرهنگیان شهرستان شوش با انتقاد از عملکرد بیمه دانا، نسبت به عمل نکردن این شرکت بیمهگر به تعهدات خود اعتراض کردند.
جمعی از فرهنگیان شهرستان شوش در این باره به خبرنگار ایلنا در خوزستان گفتند: در ماههای اخیر بیمه دانا هیچگونه همکاری مؤثری در پرداخت هزینههای درمانی نداشته و با وجود کسر ماهانه حق بیمه از حقوق فرهنگیان، تعهدات تعیینشده در قرارداد به درستی اجرا نشده است.
یکی از فرهنگیان معترض نیز اظهار کرد: طبق اعلام اولیه، قرار بود هزینههای درمانی کمتر از پنج میلیون تومان تنها با بارگذاری مدارک در سامانه مربوطه پرداخت شود.
وی افزود: اما اکنون مسئولان بیمه اعلام میکنند چنین رویهای وجود ندارد و عملاً هیچ پاسخ روشنی به ما داده نمیشود.
این فرهنگی ادامه داد: متأسفانه نه مسئول شعبه بیمه دانا در شوش و نه اداره مربوطه پاسخگوی پیگیریهای مکرر فرهنگیان نیستند و تنها بهانه مطرحشده وجود مشکل در سامانه است.
این مشکل ادامه دارد و تمام فرهنگیان خوزستان که تحت پوشش این بیمه هستند را درگیر کرده است.
فرهنگیان شوش همچنین تأکید کردند که از ابتدای انعقاد قرارداد، نسبت به انتخاب بیمه دانا اعتراض داشتهاند اما این اعتراضها مورد توجه قرار نگرفت و اکنون مشکلات متعددی برای جامعه فرهنگیان ایجاد شده است.
آنان از مسئولان اداره آموزش و پرورش خواستند با ورود جدی به این موضوع، پیگیر مطالبات فرهنگیان باشند و نسبت به رفع مشکلات موجود در اجرای قرارداد بیمه دانا اقدام عاجل انجام دهند.
روابطعمومی آموزش و پرورش شوش در پاسخ به پیگیری خبرنگار ایلنا، گفت: این موضوع سیستمی و یکپارچه است و به این اداره مربوط نمیشود.