معاون ادارهکل حفاظت محیطزیست استان خبر داد:
مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع خرمنهسر استان زنجان
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان زنجان گفت: بر اساس پایشهای اخیر، حضور پلنگ ایرانی در نقاط مختلف منطقه شکار ممنوع «خرمنهسر» به طور مکرر ثبت و مشاهده شده است که این موضوع اهمیت حفاظتی این منطقه را دوچندان میکند.
به گزارش ایلنا، امجد باقری در جریان پایش میدانی حیاتوحش منطقه شکار ممنوع خرمنهسر طارم به گونههای مختلف حیاتوحش این منطقه اشاره داشته و افزود: این زیستگاه از جمله غنیترین زیستگاههای طبیعی کشور و مأمن گونههای شاخصی از جمله پلنگ ایرانی، کل و بز است.
وی به تنوع زیستی این منطقه اشاره کرده و ادامه داد: منطقه شکار ممنوع خرمنهسر طارم از تنوع زیستی کمنظیری برخوردار است. گونههایی نظیر پلنگ ایرانی، کل و بز، گربهوحشی، خرسقهوهای، گرگ، گراز، روباه، انواع پرندگان شکاری و خزندگان در آن زیست میکنند.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان زنجان اظهار داشت: بر اساس سرشماریهای انجام شده، حدود 1000 رأس کل و بز در منطقه شکار ممنوع خرمنهسر طارم زیست میکنند که نشان از پایداری اکولوژیکی و شرایط مطلوب زیستی آن دارد.
باقری تصریح کرد: تقویت حفاظت، استمرار پایشهای علمی و مشارکت جوامع محلی برای حفظ زیستگاه ارزشمند منطقه شکار ممنوع خرمنهسر طارم به خصوص در حوزه حیاتوحش بسیار مورد تأکید قرار دارد. در این راستا باید از تلاشهای محیطبانان منطقه قدردانی کرد.
وی بیان داشت: ادارهکل محیط استان زنجان دارای 7 منطقه حفاظت شده سرخآباد، انگوران، پناهگاه حیاتوحش انگوران، منطقه شکار ممنوع خرمنهسر، منطقه شکار ممنوع فیله خاصه، منطقه شکار ممنوع خراسانلو بوده و گونهها و جانواران کم نظیری را در خود جای داده است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان زنجان تأکید کرد: حیاتوحش این استان از وجود 6 گونه جانوری پستاندار کمیاب و نادر بهرهمند است و پلنگ، سیاه گوش، گربه وحشی، کل و بز وحشی (پاژن)، قوچ و میش ارمنی و آهو در زیستگاه های مختلف این استان زیست میکنند.
باقری ابراز داشت: همچنین حیاتوحش زنجان از وجود رودک، کفتار، گرگ، شغال، گراز و خرس قهوهای و انواع پرندگان شکاری و غیرشکاری نیز بهرهمند است و شکارکردن آنها جریمههای قانونی خاص خود را دارد. وجود 3 عامل مهم زیستگاه، امنیت و تغذیه موجب ماندگاری حیاتوحش در این مناطق میشود.