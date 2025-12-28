به گزارش ایلنا، منور صفایی‌نیا در جلسه ردیابی و کنترل ملخ‌های زیان‌آور کشاورزی با توجه به مرز مشترک کهگیلویه و بویراحمد با استان‌های بوشهر و خوزستان، افزود: افزایش آمادگی و هماهنگی بین بخشی برای پایش و کنترل به موقع آفت ملخ و جلوگیری از خسارت به مزارع، ضروری است.

وی ادامه داد: کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه بهره‌برداران مناطقی مانند باباکلان از توابع شهرستان‌های گچساران و باشت در صورت مشاهده ملخ‌های صحرایی موضوع را به کارشناسان جهادکشاورزی مستقر در خانه‌های ترویج یا ادارات جهاد کشاورزی گزارش کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: از مسئولان تمامی شهرستان‌های استان درخواست می‌شود تا موضوع کانون‌یابی ملخ‌های صحرایی را در اولویت کاری خود قرار دهند و عملیات مبارزه را به صورت هدفمند از همین کانون‌ها آغاز کنند تا اثربخشی اقدامات حداکثری شود.

به گزارش ایلنا، در این جلسه مسئولان واحدهای حفظ نباتات شهرستان‌ها و رؤسای مراکزی که در سال‌های گذشته با خسارت بیشتر این آفت مواجه بوده‌اند، به بیان نقطه‌نظرات و تجربیات خود پرداختند و چالش‌های پیش‌روی مبارزه با ملخ‌ها و همچنین راهکارهای عملی برای رفع این چالش‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ملخ صحرایی با نام علمی Schistocerca gregaria یکی از مضرترین انواع ملخ‌ها و از رده ملخ‌های بالدار است و در راسته Orthoptera یا راست‌بالان قرار دارد. این آفت بیش از 60 کشور جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و خسارت‌های گسترده‌ای را بر کشاورزی و اقتصاد ساکنان به جای گذاشته است.

ملخ‌های صحرایی انفرادی بیشتر پس از یک دوره خشکسالی گسترده، با بارش‌های دوره‌ای مناسب و فراهم شدن زمینه گسترش پوشش گیاهی با رهاسازی مواد شیمیایی خاص روی یکدیگر تأثیر متقابل می‌گذارند که باعث می‌شود رفتار، شکل و رنگ این حشرات تغییر کند و به یکدیگر نزدیک شده و وارد فاز تهاجمی شوند.

انتهای پیام/