مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان خبر داد:
احتمال هجوم ملخهای صحرایی به مزارع کهگیلویه و بویراحمد / ضرورت آمادگی بین بخشی برای جلوگیری از خسارت به مزارع
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد بر برنامهریزی دقیق و اقدام به موقع برای مدیریت جمعیت آفت ملخهای صحرایی تأکید کرده و گفت: احتمال هجوم ملخهای صحرایی به مزارع استان وجود دارد. در این راستا آمادگی برای مبارزه با این آفت بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، منور صفایینیا در جلسه ردیابی و کنترل ملخهای زیانآور کشاورزی با توجه به مرز مشترک کهگیلویه و بویراحمد با استانهای بوشهر و خوزستان، افزود: افزایش آمادگی و هماهنگی بین بخشی برای پایش و کنترل به موقع آفت ملخ و جلوگیری از خسارت به مزارع، ضروری است.
وی ادامه داد: کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه بهرهبرداران مناطقی مانند باباکلان از توابع شهرستانهای گچساران و باشت در صورت مشاهده ملخهای صحرایی موضوع را به کارشناسان جهادکشاورزی مستقر در خانههای ترویج یا ادارات جهاد کشاورزی گزارش کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: از مسئولان تمامی شهرستانهای استان درخواست میشود تا موضوع کانونیابی ملخهای صحرایی را در اولویت کاری خود قرار دهند و عملیات مبارزه را به صورت هدفمند از همین کانونها آغاز کنند تا اثربخشی اقدامات حداکثری شود.
به گزارش ایلنا، در این جلسه مسئولان واحدهای حفظ نباتات شهرستانها و رؤسای مراکزی که در سالهای گذشته با خسارت بیشتر این آفت مواجه بودهاند، به بیان نقطهنظرات و تجربیات خود پرداختند و چالشهای پیشروی مبارزه با ملخها و همچنین راهکارهای عملی برای رفع این چالشها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ملخ صحرایی با نام علمی Schistocerca gregaria یکی از مضرترین انواع ملخها و از رده ملخهای بالدار است و در راسته Orthoptera یا راستبالان قرار دارد. این آفت بیش از 60 کشور جهان را تحت تأثیر خود قرار میدهد و خسارتهای گستردهای را بر کشاورزی و اقتصاد ساکنان به جای گذاشته است.
ملخهای صحرایی انفرادی بیشتر پس از یک دوره خشکسالی گسترده، با بارشهای دورهای مناسب و فراهم شدن زمینه گسترش پوشش گیاهی با رهاسازی مواد شیمیایی خاص روی یکدیگر تأثیر متقابل میگذارند که باعث میشود رفتار، شکل و رنگ این حشرات تغییر کند و به یکدیگر نزدیک شده و وارد فاز تهاجمی شوند.