خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار گاز شهری در جهانشهر کرج یک فوتی برجای گذاشت

انفجار گاز شهری در جهانشهر کرج یک فوتی برجای گذاشت
کد خبر : 1734194
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: در پی انفجار گاز شهری در جهانشهر، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و آتش‌نشانان پس از مهار حریق، محل حادثه را ایمن‌سازی کردند.

به‌ گزارش ایلنا از البرز، جابرخوشگرد اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار گاز شهری در جهانشهر، بلوار بهارستان مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۳، ۱۲، ۱۵ و ۲۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در طبقه سوم یک ساختمان چهارطبقه به متراژ حدود ۱۱۰ متر مربع رخ داد که بر اثر شدت انفجار، بخشی از درِب ورودی و شیشه‌های ساختمان دچار تخریب شد و حریق نیز در همان بخش شکل گرفت که با تلاش آتش‌نشانان به‌طور کامل مهار و عملیات ایمن‌سازی انجام شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: در این حادثه متأسفانه یک فرد مذکر ۲۰ ساله جان خود را از دست داد که پیکر وی تحویل عوامل انتظامی و بهشت سکینه شد.

خوشگرد گفت: برای امداد رسانی به این حادثه ۱۷ نفر نیروی عملیاتی به همراه ۴ دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.

خوشگرد در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گاز شهری خاطرنشان کرد: شهروندان حتماً پیش از استفاده از وسایل گازسوز، اتصالات و شیلنگ‌ها را بررسی کنند، از نصب خودسرانه و غیراصولی تجهیزات خودداری کرده و در صورت استشمام بوی گاز، ضمن باز کردن درها و پنجره‌ها از روشن کردن هرگونه شعله و وسیله برقی اجتناب کرده و موضوع را سریعاً به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی