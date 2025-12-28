تجمع اعتراضی کارگران شرکت قند خاورمیانه در شوش وارد هفتمین روز شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگران این واحد صنعتی با هدف پیگیری مطالبات صنفی، دریافت حقوق‌های معوقه و بازگشت به کار همکاران اخراج‌شده، مقابل محل شرکت تجمع کرده‌اند.

این در حالی است که با وجود تصویب موضوع در کمیسیون کارگری و تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیریت شرکت، تاکنون هیچ واکنش مشخصی از سوی مسئولان شهرستانی و استانی مشاهده نشده است.

کارگران معترض ضمن انتقاد از بی‌توجهی مسئولان، خواستار رسیدگی فوری به مشکلات موجود و اجرای مصوبات قانونی مرتبط با حقوق و امنیت شغلی کارکنان شدند.

آن‌ها تأکید کردند در صورت تداوم این وضعیت و بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان، تجمعات اعتراضی را ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/