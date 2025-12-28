خبرگزاری کار ایران
تجمع اعتراضی کارگران شرکت قند خاورمیانه در شوش وارد هفتمین روز شد

تجمع اعتراضی کارگران شرکت قند خاورمیانه در شوش، روز یکشنبه برای هفتمین روز متوالی ادامه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگران این واحد صنعتی با هدف پیگیری مطالبات صنفی، دریافت حقوق‌های معوقه و بازگشت به کار همکاران اخراج‌شده، مقابل محل شرکت تجمع کرده‌اند.

این در حالی است که با وجود تصویب موضوع در کمیسیون کارگری و تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیریت شرکت، تاکنون هیچ واکنش مشخصی از سوی مسئولان شهرستانی و استانی مشاهده نشده است.

کارگران معترض ضمن انتقاد از بی‌توجهی مسئولان، خواستار رسیدگی فوری به مشکلات موجود و اجرای مصوبات قانونی مرتبط با حقوق و امنیت شغلی کارکنان شدند.

آن‌ها تأکید کردند در صورت تداوم این وضعیت و بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان، تجمعات اعتراضی را ادامه خواهند داد.

 

انتهای پیام/
