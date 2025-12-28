خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت گاز مازندران:

قطع گاز ۲۱۰ هزار ویلای پرمصرف استخردار خوش‌نشین

قطع گاز ۲۱۰ هزار ویلای پرمصرف استخردار خوش‌نشین
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: به‌منظور پیشگیری از ناترازی انرژی در روزهای سرد سال و صیانت از حقوق مشترکان کم‌مصرف، گاز ۲۱۰ هزار ویلای پرمصرف استخردار خالی از سکنه قطع شد. ‎

به گزارش ایلنا، مدیر عمل شرکت گاز مازندران گفت: این تصمیم باهدف جلوگیری از فشار بر شبکه و پیشگیری از بروز اختلال در تأمین گاز منازل مسکونی و واحدهای صنعتی اتخاذشده است. بر این اساس، بخش قابل‌توجهی از مصرف غیرمتعارف انرژی در استان مربوط به ویلاهای لوکس و فاقد سکونت دائم است که با استفاده از تجهیزات پرمصرف ازجمله استخرهای گرم، بار سنگینی بر شبکه برق و گاز تحمیل می‌کنند.

هژبر جوادی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه، اعلام کرد که برخورد با مشترکان پرمصرف در دستور کار جدی قرار دارد و این روند تا بازگشت تعادل به شبکه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از مردم خواست با صرفه‌جویی و رعایت توصیه‌های مصرفی، دستگاه‌های خدمات‌رسان را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند.

 

