به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز یکشنبه، برخی از کارگران شرکت فولاد پارس هفت‌تپه در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: این شرکت طی روزهای اخیر به دلایلی از جمله کمبود مواد اولیه و نبود گاز، به‌صورت متناوب تعطیل شده است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر وضعیت معیشتی آنان تأثیر منفی گذاشته است.

به گفته این کارگران، حقوق ماه گذشته آنان تاکنون پرداخت نشده و حق بیمه نیز حدود دو ماه است که واریز نشده است.

آنان تأکید کردند: این شرایط با افزایش هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی را بر خانواده‌های کارگری وارد کرده است.

کارگران می‌گویند: در این مدت، برخی از آنان و اعضای خانواده‌شان به‌دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای ناچار شده‌اند هزینه‌های درمان را به‌صورت آزاد پرداخت کنند.

در پی طرح این مطالبات، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: شرکت فولاد پارس هفت‌تپه به علت عدم تأمین مواد اولیه، به مدت یک هفته تعطیل شده است.

جاسم شاخی با اشاره به آخرین وضعیت این واحد صنعتی افزود: حدود ۱۵ کامیون آهن اسفنجی وارد شرکت شده و به محض تأمین ماده اولیه سیلیکومنگنز، تولید از هفته آینده مجدداً آغاز خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: موضوع مطالبات کارگران از جمله پرداخت حقوق و حق بیمه در حال پیگیری است و اداره کار شوش با جدیت روند رفع مشکلات این واحد تولیدی و احقاق حقوق کارگران را دنبال می‌کند.

