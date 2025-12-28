به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری در این باره گفت: با همت کانون فرهنگی احیاء روضه های خانگی کشتی نجات ،کمیته امداد استان قزوین اقدام به تهیه 40 راس دام زنده گوسفنده کرد.

وی ادامه داد: دامهای تهیه شده با رعایت موازین بهداشتی در کشتارگاه دشت بره ذبح و پس از بسته بندی در بین خانواده های ولی نعمت توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین افزود: تعداد 1100 بسته گوشت گرم به ازای هر بسته یک کیلوگرم با اولویت خانوارهای دارای بیمار و مناطق محروم در بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد.

ظاهری ادامه داد: برای این مرحله از نذر قربانی مبلغ 8 میلیارد ریال هزینه صرف شد.

