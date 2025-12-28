خبرگزاری کار ایران
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خبر داد؛

توزیع 1100 بسته گوشت گرم بین خانواده‌های ولی نعمت

کد خبر : 1734166
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از توزیع 1100 بسته گوشت گرم در قالب طرح نذر قربانی با همت کانون فرهنگی کشتی نجات در بین خانواده های ولی نعمت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری در این باره گفت: با همت کانون فرهنگی احیاء روضه های خانگی کشتی نجات ،کمیته امداد استان قزوین اقدام به تهیه 40 راس دام زنده گوسفنده کرد.

وی ادامه داد: دامهای تهیه شده با رعایت موازین بهداشتی در کشتارگاه دشت بره ذبح و پس از بسته بندی در بین خانواده های ولی نعمت توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین افزود: تعداد 1100 بسته گوشت گرم به ازای هر بسته یک کیلوگرم با اولویت خانوارهای دارای بیمار و مناطق محروم در بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد.

ظاهری ادامه داد: برای این مرحله از نذر قربانی مبلغ 8 میلیارد ریال هزینه صرف شد.

انتهای پیام/
