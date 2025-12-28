۱۴ کوهنورد مفقود شده در کوهستان های سردشت نجات یافتند
مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: پس از پنج ساعت جستجو در برف و کولاک کوهستان ۱۴ کوهنورد مفقود شده نجات پیدا کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید محبوبی در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: امدادگران هلال احمر استان پس از پنج ساعت جستوجوی نفسگیر در سرچشمه قلدان بین مالیموس و بلفت ارتفاعات مالیموس موفق شدند ۱۴ کوهنورد مفقود شده را پیدا کنند.
وی افزود: با وجود شرایط بسیار نامساعد جوی، کولاک شدید، مسیرهای برفی و صعبالعبور، نیروهای امدادی هلالاحمر با همراهی نیروهای مردمی، پس از حدود ۵ ساعت پیمایش طاقتفرسا موفق شدند همه مفقودین را زنده و سالم پیدا کنند.