مرد ۴۰ ساله‌ای در شوش بر اثر برخورد صاعقه جان باخت

کد خبر : 1734148
یک مرد حدود ۴۰ ساله بر اثر برخورد صاعقه در یکی از روستاهای شهرستان شوش جان باخت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به گفته یکی از بستگان «ناصر بیت نصیر» جان‌باخته  این اتفاق، حادثه امروز یکشنبه حوالی ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح در روستای بیت‌جوی از توابع بخش مرکزی شهرستان شوش رخ داد.

در این حادثه، مرحوم ناصر بیت نصیر که در حال تردد به سمت زمین کشاورزی بود، بر اثر برخورد صاعقه جان خود را از دست داد.

اورژانس شهرستان این خبر را تایید کرد و افزود: به علت عدم تماس با اورژانس، این واقعه کد اورژانس دریافت نکرد. 

لازم به ذکر است که اداره هواشناسی خوزستان در خصوص بارش باران همراه با رعد و برق در برخی نقاط شهرستان شوش هشدار داده‌ بود.

 

