رئیس اداره راهداری الیگودرز:

گردنه گله‌بادوش به دلیل کولاک شدید و کاهش دید افقی مسدود است

گردنه گله‌بادوش به دلیل کولاک شدید و کاهش دید افقی مسدود است
رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای الیگودرز از انسداد گردنه گله بادوش در این شهرستان خبر داد و گفت: گردنه گله‌بادوش به دلیل کولاک شدید و کاهش دید افقی مسدود است و بعد از پایداری شرایط جوی بازگشایی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا سرلک امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی بارش سنگین برف و کولاک شدید، طی روز گذشته با تلاش مستمر نیروهای راهداری، تمامی این مسیرها بازگشایی و تردد در آن‌ها برقرار شده است. 

وی افزود: در حال حاضر همه محورهای ارتباطی شهرستان الیگودرز باز و تردد در آن‌ها جریان دارد، اما به دلیل تداوم کولاک شدید و محدودیت دید افقی، گردنه گله‌بادوش تا بهبود شرایط جوی مسدود بوده و بازگشایی آن به بعد از پایداری شرایط جوی موکول شده است. 

رئیس اداره راهداری الیگودرز از رانندگان و شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

 

