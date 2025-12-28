خبرگزاری کار ایران
در پاسخ به ایلنا ارائه شد؛

توضیح اداره صمت کرخه درباره قطعی گاز واحدهای صنعتی؛ تجمع کارگران آجرسازی توکل شاوور مقابل استانداری خوزستان

کد خبر : 1734128
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کرخه توضیحاتی درباره پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص قطعی گاز واحدهای صنعتی از جمله کارخانه آجرسازی شاوور ارائه کرد.

روابط عمومی نمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان کرخه در توضیح قطعی گاز واحدهای صنعتی این شهرستان، به خبرنگار ایلنا در خوزستان، گفت: «در پی قطع گاز واحدهای صنعتی با عنوان مدیریت مصرف گاز و بروز پیامدهای ناشی از آن، نشستی فوری با حضور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کرخه و معاونت فرمانداری برگزار شد که در این نشست، موضوعات، مشکلات و راهکارهای قابل اجرا مورد بررسی قرار گرفت.»

در ادامه این توضیح گفته شد: «به منظور پیگیری مستمر و تسریع در روند رسیدگی، نامه‌ای از سوی فرمانداری شهرستان کرخه تهیه و جهت انعکاس وضعیت موجود و اتخاذ تصمیم نهایی به مرکز استان خوزستان ارسال شده است.»

در همین حال و در ادامه اعتراضات نسبت به قطع گاز، کارگران کارخانه آجر توکل شاوور امروز با تجمع مقابل استانداری خوزستان، خواستار رسیدگی فوری مسئولان و حل مشکل گاز این واحد تولیدی شدند.

 

انتهای پیام/
