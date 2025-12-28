عملکرد دستگاه های اجرایی، مبنای افزایش اعتماد عمومی است

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌ شناس، در نشست با فرمانداران شهرستان‌های استان گیلان در سالن شهید انصاری استانداری با اشاره به برگزاری منظم جلسات مدیریتی دولت چهاردهم در استان اظهار کرد: از ابتدای سال جلسات به‌صورت منظم برگزار شده و علاوه بر آن، بازدیدهای میدانی از فرمانداری‌ها و جلسات شهرستانی نیز انجام گرفته است تا ارزیابی دقیقی از عملکردها در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پس از گذشت حدود ۹ ماه از سال، امکان ارزیابی و ترسیم چشم‌انداز سال آینده وجود دارد، افزود: سال آینده به دلیل برگزاری انتخابات، بخشی از سرمایه اجتماعی دولت مستقیماً به عملکرد ما در استان‌ها بازمی‌گردد و هرچه خدمات مؤثرتری ارائه شود، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

استاندار گیلان با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی استان تصریح کرد: بخشی از این وضعیت مطلوب، حاصل شرایط کلی اقتصاد کشور و بخش دیگر نتیجه تلاش‌ها و تدابیر اتخاذ شده در داخل استان است.

حق‌شناس با اشاره به وضعیت مناسب بخش کشاورزی استان گفت: در حوزه برنج، امسال وضعیت به‌مراتب بهتر از سنوات گذشته بوده است؛ به‌طوری که قیمت برنج از زیر ۱۰۰ هزار تومان در سال گذشته، به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسید و برداشت مناسبی نیز انجام شد که به بهبود معیشت شالیکاران انجامید.

وی ادامه داد: این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی مناسب در حوزه آبرسانی بود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد مزارع شالیزاری استان به‌موقع آبرسانی شدند و در کنار آن، بارش‌های مناسب نیز نقش مؤثری داشت؛ به‌طوری که در سال آبی گذشته بیش از ۱۴۷۰ میلی‌متر بارندگی در استان ثبت شد.

استاندار گیلان با اشاره به وضعیت مطلوب چایکاران استان گفت: در بخش چای نیز محصول با قیمت روز خریداری شد و در هیچ نقطه‌ای از استان شاهد نارضایتی چایکاران نبودیم.

حق‌شناس وضعیت صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه کیوی و مرکبات را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته در مرز آستارا و پیگیری‌های مستمر، صف‌های طولانی کامیون‌ها شکسته شد و برای نخستین‌بار بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون در یک روز از مرز عبور کردند؛ همچنین تبادل ریلی نیز به‌صورت کم‌سابقه‌ای فعال شده است.

وی با بیان اینکه هر سه مسیر مرزی آستارا فعال هستند، گفت: بندر، ریل و جاده در این منطقه به‌صورت هم‌زمان در حال فعالیت‌اند و این موضوع نقش مهمی در رونق صادرات استان دارد.

استاندار گیلان با اشاره به پیشرفت پروژه‌های زیرساختی استان بیان کرد: پروژه راه‌آهن رشت–آستارا که سال‌ها به طول انجامیده بود، با همکاری خوب دستگاه قضایی، فرمانداران و مردم منطقه وارد مراحل جدی اجرا شده و این پروژه نقش مهمی در تکمیل کریدورهای ترانزیتی کشور خواهد داشت.

حق‌شناس از تصویب توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت خبر داد و افزود: برای توسعه باند فرودگاه، ۵۰ هکتار زمین تملک خواهد شد که این اقدام به تقویت بخش حمل‌ونقل هوایی و گردشگری استان منجر می‌شود.

وی با اشاره به افزایش ضریب اشغال تخت‌های اقامتی استان گفت: طبق آمار هفته گذشته، ضریب اشغال تخت‌ها به‌طور میانگین ۲۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رونق گردشگری در استان است.

استاندار گیلان در پایان با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در پاییز امسال گفت: میزان بارندگی پاییزه کمتر از نرمال بوده، اما بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، شرایط بارشی در فصل زمستان به وضعیت نرمال نزدیک خواهد شد و امیدواریم این موضوع به بهبود شرایط کشاورزی استان کمک کند.

حق‌‌شناس با اشاره به انجام چند مذاکره مهم زیرساختی در استان تصریح کرد: یکی از پروژه‌های مهم، رینگ شهر رشت است که به طول حدود ۶۹ کیلومتر، ورودی رشت از سراوان را به سمت آستانه اشرفیه قطع کرده و در نهایت به منطقه آزاد انزلی متصل می‌شود.

به گفته حق‌شناس، اجرای این پروژه به‌صورت مشارکتی در دستور کار قرار دارد؛ بخشی از آن توسط دولت، سازمان منطقه آزاد انزلی و یکی از بانک‌ها و بخش دیگر با مشارکت بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع پسماند استان اظهار کرد: در دولت چهاردهم، ۴۸ کارگروه ملی پسماند تشکیل شده که از این تعداد، ۸ کارگروه مربوط به استان گیلان است؛ موضوعی که برای نخستین‌بار در سطح ملی بدون هیچ‌گونه پنهان‌کاری مطرح و حتی از رسانه ملی نیز پخش شد.

استاندار گیلان افزود: در این جلسات به‌صراحت اعلام شد که بخشی از زباله قابلیت تفکیک، بازیافت و تبدیل به سوخت را دارد و بخشی دیگر باید به‌صورت اصولی مدیریت شود؛ چراکه گیلان به دلیل شرایط جغرافیایی و محدودیت زمین، امکان دفن زباله به شکل مرسوم را ندارد و دفن زباله در این استان به محیط‌زیست خسارت جدی وارد می‌کند.

حق‌شناس تأکید کرد: مطرح شدن این مسائل در بالاترین سطح ملی، نشان‌دهنده شفافیت دولت در بیان مشکلات است و قطعاً پیگیری‌ها در حوزه کشاورزی و محیط‌زیست ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر تحریم‌ها گفت: تحریم‌ها بدون تردید بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بخشی از مشکلات ارزی ناشی از محدودیت در بازگشت ارز صادراتی است که خود را در نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد.

استاندار گیلان افزود: با وجود دشمنی آشکار آمریکا با اقتصاد ایران، دولت چهاردهم تدابیر واقع‌بینانه و کم‌سابقه‌ای در حوزه اقتصادی اتخاذ کرده است.

حق‌شناس با اشاره به لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: در بیش از دو دهه فعالیت در حوزه‌های بودجه‌ای، چه در مجلس و چه در بخش اجرایی، کمتر بودجه‌ای با این سطح از جسارت و انضباط مالی تدوین شده است.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این بودجه، آغاز انضباط مالی از درون دولت است؛ به‌گونه‌ای که سهم درآمدهای ناشی از فروش مستقیم نفت در منابع عمومی دولت به حدود ۵ درصد رسیده که رقمی کم‌سابقه در تاریخ بودجه‌ریزی کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/