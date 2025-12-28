خبرگزاری کار ایران
علی قلطاغ‌ساز تنها نامزد نهایی شهرداری دزفول شد

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول از معرفی علی قلطاغ‌ساز به‌عنوان تنها نامزد نهایی تصدی شهرداری دزفول خبر داد و گفت فرآیند انتخاب شهردار پس از استیضاح شهردار قبلی و مطابق قانون انجام شده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدحسن پرآور امروز یکشنبه در نشست ۳۵۴ رسمی شورای اسلامی شهر دزفول که در محل این شورا برگزار شد، اظهار کرد: پس از استیضاح عتاب اهوازی، فرآیند انتخاب شهردار آغاز و نامزدها معرفی شدند که در نهایت چهار نفر به‌عنوان نامزد شهرداری دزفول مطرح شدند.

وی افزود: از این تعداد، ۲ نفر خارج از مجموعه شهرداری بودند و ۲ نفر دیگر در شهرداری مشغول به کار بودند که با رأی‌گیری انجام‌شده در صحن شورا، ۲ نفر خارج از شهرداری یا شهر از فهرست حذف شدند و ۲ نفر باقی ماندند. در ادامه و در لحظات پایانی، یکی از این افراد نیز از ادامه مسیر انصراف خود را در فضای مجازی اعلام کرد و تنها یک نفر برنامه‌های خود را به شورا ارائه داد.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با بیان اینکه برابر قانون منعی برای تعداد نامزدهای شهرداری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: رأی‌گیری به صورت علنی و آرا به شکل مخفی و مکتوب اخذ شد و در نهایت علی قلطاغ‌ساز به‌عنوان نامزد شهرداری دزفول معرفی شد.

پرآور در خصوص برخی حاشیه‌های ایجادشده پیرامون نشست عزل شهردار پیشین گفت: شهردار قبلی عزل شده و شکایتی نیز در این زمینه مطرح شده که در حال پیگیری است و نباید با انتشار مطالبی در فضای مجازی، آرامش شهر دچار خدشه شود.

در ادامه این نشست، زهرا آدینه عضو شورای اسلامی شهر دزفول نیز اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌ها باید به‌موقع، در چارچوب قانون و با هدف رفع مشکلات شهری انجام شود. اختلاف‌نظر در شورا امری طبیعی است اما وظایف شورا در قانون مشخص بوده و اعضا باید صدای مردم در پیگیری مطالبات آنان باشند.

وی با تأکید بر استقلال رأی خود افزود: از ابتدای ورود به این دوره شورا، وامدار هیچ شخص، حزب یا گروهی نبوده‌ام و همواره تلاش کرده‌ام منافع مردم و انسجام شورا حفظ شود.

آدینه تصریح کرد: به دلیل وجود ایراد قانونی در فرآیند استیضاح شهردار قبلی و با توجه به اینکه مصوبه استیضاح به امضای رئیس دادگستری وقت نرسیده بود، در نشست رأی‌گیری سرپرست شهرداری و همچنین در انتخاب شهردار جدید شرکت نکردم.

این عضو شورا حضور نیافتن خود را نه به‌منظور مخالفت با اصل انتخاب شهردار، بلکه برای صیانت از قانون و حفظ شأن شورا عنوان کرد و گفت: تا زمانی که وضعیت استیضاح شهردار پیشین به‌طور قانونی تعیین تکلیف نشود، انتخاب شهردار جدید می‌تواند تبعات حقوقی برای شورا و مدیریت شهری به همراه داشته باشد.

نشست ۳۵۴ شورای اسلامی شهر دزفول با حضور هفت نفر از اعضا برگزار شد و زهرا آدینه و علیرضا زمانی‌راد به دلیل ابهامات حقوقی مطرح‌شده، در رأی‌گیری انتخاب شهردار حضور نیافتند.

