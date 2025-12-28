به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدحسن پرآور امروز یکشنبه در نشست ۳۵۴ رسمی شورای اسلامی شهر دزفول که در محل این شورا برگزار شد، اظهار کرد: پس از استیضاح عتاب اهوازی، فرآیند انتخاب شهردار آغاز و نامزدها معرفی شدند که در نهایت چهار نفر به‌عنوان نامزد شهرداری دزفول مطرح شدند.

وی افزود: از این تعداد، ۲ نفر خارج از مجموعه شهرداری بودند و ۲ نفر دیگر در شهرداری مشغول به کار بودند که با رأی‌گیری انجام‌شده در صحن شورا، ۲ نفر خارج از شهرداری یا شهر از فهرست حذف شدند و ۲ نفر باقی ماندند. در ادامه و در لحظات پایانی، یکی از این افراد نیز از ادامه مسیر انصراف خود را در فضای مجازی اعلام کرد و تنها یک نفر برنامه‌های خود را به شورا ارائه داد.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با بیان اینکه برابر قانون منعی برای تعداد نامزدهای شهرداری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: رأی‌گیری به صورت علنی و آرا به شکل مخفی و مکتوب اخذ شد و در نهایت علی قلطاغ‌ساز به‌عنوان نامزد شهرداری دزفول معرفی شد.

پرآور در خصوص برخی حاشیه‌های ایجادشده پیرامون نشست عزل شهردار پیشین گفت: شهردار قبلی عزل شده و شکایتی نیز در این زمینه مطرح شده که در حال پیگیری است و نباید با انتشار مطالبی در فضای مجازی، آرامش شهر دچار خدشه شود.

در ادامه این نشست، زهرا آدینه عضو شورای اسلامی شهر دزفول نیز اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌ها باید به‌موقع، در چارچوب قانون و با هدف رفع مشکلات شهری انجام شود. اختلاف‌نظر در شورا امری طبیعی است اما وظایف شورا در قانون مشخص بوده و اعضا باید صدای مردم در پیگیری مطالبات آنان باشند.

وی با تأکید بر استقلال رأی خود افزود: از ابتدای ورود به این دوره شورا، وامدار هیچ شخص، حزب یا گروهی نبوده‌ام و همواره تلاش کرده‌ام منافع مردم و انسجام شورا حفظ شود.

آدینه تصریح کرد: به دلیل وجود ایراد قانونی در فرآیند استیضاح شهردار قبلی و با توجه به اینکه مصوبه استیضاح به امضای رئیس دادگستری وقت نرسیده بود، در نشست رأی‌گیری سرپرست شهرداری و همچنین در انتخاب شهردار جدید شرکت نکردم.

این عضو شورا حضور نیافتن خود را نه به‌منظور مخالفت با اصل انتخاب شهردار، بلکه برای صیانت از قانون و حفظ شأن شورا عنوان کرد و گفت: تا زمانی که وضعیت استیضاح شهردار پیشین به‌طور قانونی تعیین تکلیف نشود، انتخاب شهردار جدید می‌تواند تبعات حقوقی برای شورا و مدیریت شهری به همراه داشته باشد.

نشست ۳۵۴ شورای اسلامی شهر دزفول با حضور هفت نفر از اعضا برگزار شد و زهرا آدینه و علیرضا زمانی‌راد به دلیل ابهامات حقوقی مطرح‌شده، در رأی‌گیری انتخاب شهردار حضور نیافتند.

