خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیکاری کارگران شرکت آجر توکل شاوور شهرستان کرخه به دلیل قطع گاز

بیکاری کارگران شرکت آجر توکل شاوور شهرستان کرخه به دلیل قطع گاز
کد خبر : 1733987
لینک کوتاه کپی شد.

حدود ۳۵۰ کارگر شرکت آجر توکل شاوور کرخه به دلیل قطع گاز بیکار شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این کارگران گفتند: ما حدود ۳۵۰ کارگر شرکت آجر توکل واقع در شهر شاوور از توابع شهرستان کرخه هستیم که به دنبال قطع شدن گاز این واحد تولیدی، از کار بیکار شده‌ایم.

به گفته کارگران این شرکت، قطع جریان گاز موجب توقف کامل فعالیت خط تولید شده و ادامه این وضعیت، معیشت صدها خانوار کارگری را با مشکل جدی مواجه کرده است.

آنان با ابراز نگرانی نسبت به تداوم این شرایط، خواستار رسیدگی فوری مسئولان مربوطه و رفع مشکل گاز این واحد تولیدی شدند تا زمینه بازگشت دوباره به کار و از سرگیری فعالیت کارخانه فراهم شود.

شرکت آجر توکل از واحدهای تولیدی فعال در شهر شاوور به شمار می‌رود که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تامین مصالح ساختمانی دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا