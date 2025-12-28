بیکاری کارگران شرکت آجر توکل شاوور شهرستان کرخه به دلیل قطع گاز

به گزارش ایلنا از خوزستان، این کارگران گفتند: ما حدود ۳۵۰ کارگر شرکت آجر توکل واقع در شهر شاوور از توابع شهرستان کرخه هستیم که به دنبال قطع شدن گاز این واحد تولیدی، از کار بیکار شده‌ایم.

به گفته کارگران این شرکت، قطع جریان گاز موجب توقف کامل فعالیت خط تولید شده و ادامه این وضعیت، معیشت صدها خانوار کارگری را با مشکل جدی مواجه کرده است.

آنان با ابراز نگرانی نسبت به تداوم این شرایط، خواستار رسیدگی فوری مسئولان مربوطه و رفع مشکل گاز این واحد تولیدی شدند تا زمینه بازگشت دوباره به کار و از سرگیری فعالیت کارخانه فراهم شود.

شرکت آجر توکل از واحدهای تولیدی فعال در شهر شاوور به شمار می‌رود که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تامین مصالح ساختمانی دارد.

انتهای پیام/