فراخوان دهمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان هرمزگان
دبیر دهمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر هرمزگان از فراخوان ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا زارعی با اعلام این خبر، گفت: این جشنواره در بخشهای «گزارش تحقیقی وتحلیلی »، «مصاحبه»، «گزارش خبری»، «تیتر»، «یادداشت وسرمقاله»، «اینفوگرافی »، «موشن گرافی»، «مستند»، «پادکست »،«کلیپ وگزارش ویدیویی »و «عکس» برگزار می شود.
وی افزود: شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید)، جهاد تببین، مقابله با آسیبهای اجتماعی،دستاوردهای انقلاب اسلامی،بسیج و حوزههای اقدام، امید و نشاط آفرینی، سبک زندگی ایرانی، اسلامی، خانواده، جامعه و فرزندآوری ،پیوند رسانه وصنعت،بیانیه گام دوم انقلاب ومکتب شهید سلیمانی از محورهای این جشنواره است.
زارعی اضافه کرد: محور ویژه این جشنواره اتحاد ملی ومقاومت مردمی در جنگ دوازده روزه است.
زارعی گفت: فعالان رسانهای هرمزگان میتوانند آثار خود را تا تاریخ ۳۰ دیماه به درگاه ثبت نام الکترونیکی به آدرس www.basijrasaneh.irارسال نمایند.