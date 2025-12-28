خبرگزاری کار ایران
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

تداوم بارش برف در محورهای جنوبی و شمالی آذربایجان غربی/رانندگان زنجیر چرخ همراه داشته باشند

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از آغاز بارش برف در محورهای شمالی و تداوم بارش ها در جاده های جنوب استان خبر داد و گفت: رانندگان برای تردد در جاده های استان زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

ارسلان شکری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از راهدارخانه‌های استان و پایش دوربین‌های نظارتی, در حال حاضر بارش برف در محورهای مواصلاتی چالدران، ماکو و میاندوآب ادامه دارد و شاهد بارش پراکنده در سایر محورهای استان هستیم.

وی افزود:همچنین در اغلب محورهای جنوب استان، از جمله گردنه دوآب، مهاباد_سردشت (زمزیران)، مهاباد_خلیفان، سردشت_پیرانشهر، پیرانشهر_تمرچین و محور مائین بلاغ در شاهین‌دژ، مه‌گرفتگی پدیده غالب گزارش شده است.

مدیر کل راهداری استان ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید بارش‌ها در ساعات آینده، از هم‌استانی‌های گرامی درخواست می‌شود در صورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محورهای مواصلاتی خودداری کنند.

شمری تصریح کرد:با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم تقاضا می‌شود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه (به‌ویژه سیستم ترمز، برف‌پاک‌کن‌ها و زنجیر چرخ)، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

