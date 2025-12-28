گرانی و کمبود دارو رنج پنهان بیماران سرطانی در کردستان/ یک بیمار: دارو پیدا نکردم، درمانم عقب افتاد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمبود و دشواری دسترسی به برخی داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی در کردستان، اگرچه از سوی مسئولان محدود و مقطعی عنوان می‌شود، اما در روایت‌های میدانی بیماران و خانواده‌هایشان، به نگرانی جدی و رنجی روزمره تبدیل شده است رنجی که گاه روند درمان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

دارو پیدا نکردم، درمانم عقب افتاد

در بخش شیمی‌درمانی یکی از مراکز درمانی سنندج، بیماری که برای ادامه درمان منتظر داروی خود است، با صدایی آرام اما نگران می‌گوید: قرار بود دارویم را امروز تزریق کنم، اما گفتند موجود نیست. وقتی دارو نباشد، درمان هم عقب می‌افتد, این برای ما خیلی نگران کننده است.

او ادامه می‌دهد: می‌گویند جایگزین داخلی هست، اما من ماه‌ها با یک داروی مشخص درمان شده‌ام. تغییر دارو یعنی استرس دوباره و کند شدن روند درمان که من از آن واهمه دارم.

دارو نباشد، یعنی اضطراب تا جلسه بعد

در گوشه ای دیگر از یکی از مراکز شیمی‌درمانی سنندج، بیماری میانسال که منتظر نوبت تزریق است، با نگرانی می‌گوید: وقتی می‌گویند دارو نیست، یعنی تا جلسه بعد باید با استرس زندگی کنیم.

او ادامه می‌دهد: می‌گویند جایگزین هست، اما بدن هر کسی به هر دارویی جواب نمی‌دهد. این را فقط کسی درک می کند که خودش بیمار باشد.

داروخانه می‌رویم، جواب یکی است: نداریم

همراه یک بیمار زن سرطانی، از تجربه تکراری این روزها می‌گوید: تقریباً حفظ شده‌ایم، هر داروخانه‌ای می‌رویم، همان جمله را می‌شنویم: نداریم. بعد می‌گویند شاید هفته بعد بیاید.

او با گلایه اضافه می‌کند: بیمار درد می‌کشد، ما هم هر روز دنبال دارو می‌دویم. این فقط کمبود دارو نیست، فرسایش روحی است.

هزینه دارو از توانمان خارج شده است

گرانی دارو یکی دیگر از مشکلاتی است که بیماران و خانواده‌ها به آن اشاره می‌کنند. یکی از بیماران می‌گوید: دارویی که قبلاً با بیمه می‌گرفتیم، حالا یا نیست یا باید آزاد بخریم. قیمتش برای ما واقعاً سنگین است.

همراه او نیز می‌گوید: گاهی مجبور می‌شویم از خیر بعضی اقلام ضروری بگذریم تا فقط پول دارو را جور کنیم.

برخی بیماران سرطانی و همراهانشان می‌گویند: اگرچه داروهای شیمی‌درمانی تولید داخل در دسترس است، اما کمبود برخی برندهای خارجی و افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است. به گفته این بیماران، در مواردی ناچار به جست‌وجو در چندین داروخانه یا تهیه دارو از استان‌های دیگر شده‌اند.

کمبودها محدود و خارج از استان است

در همین راستا، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رد کمبود داروهای شیمی‌درمانی تولید داخل، به خبرنگار ایلنا گفت: کمبودهای مطرح‌شده بیشتر مربوط به برخی برندهای وارداتی است که برای آن‌ها جایگزین‌های داخلی مؤثر و مورد تأیید وجود دارد و بیماران بدون وقفه درمان خود را دریافت می‌کنند.

امیر مرسا همچنین کمبود برخی داروها از جمله انسولین لوومیر، میزوپروستول و شربت تنتور اپیوم را ناشی از مشکلات ملی در حوزه تولید و تأمین مواد اولیه دانست و تأکید کرد: این مسئله محدود به استان کردستان نیست.

به گفته وی، با پیگیری‌های انجام‌شده، توزیع انسولین لوومیر افزایش یافته و تأمین سایر داروهای مورد نیاز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

با این حال، بیماران سرطانی معتقدند؛ حتی کمبود مقطعی یا تغییر داروی مصرفی، می‌تواند بر روند درمان و آرامش روانی آنان تأثیرگذار باشد و انتظار دارند مسئولان با نظارت بیشتر، دسترسی پایدار و آسان به داروهای مورد نیاز را تضمین کنند.

در پایان باید متذکر شد: اطلاع‌رسانی شفاف، تأمین به‌موقع دارو و حمایت بیمه‌ای مؤثر، نقش مهمی در روند بهبود بیماران و کاهش نگرانی بیماران سرطانی و خانواده‌های آن‌ها دارد.

