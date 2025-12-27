خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری سارقین مسلح خودرو در محور کندوان چالوس

دستگیری سارقین مسلح خودرو در محور کندوان چالوس
کد خبر : 1733800
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از دستگیری سارقین مسلح خودرو در محور کندوان چالوس خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محسن سلیمانی با اعلام این خبر بیان داشت: در پی اعلام خبری مبنی بر سرقت مسلحانه یک خودروی سواری جنسیس مشکی رنگ توسط دو سارق مسلح که با خودروی سواری سورن در حرکت بودند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی چالوس قرار گرفت.

سرهنگ محسن سلیمانی در ادامه بیان داشت: این دو متهم با خودروی سواری سورن در محدوده ولی آباد محور کندوان در مقابل خودروی جنسیس توقف کرده و با پیاده کردن راننده، اقدام به سرقت خودرو می کنند.

سرهنگ سلیمانی همچنین افزود: ماموران پلیس آگاهی بلافاصله با تیمی متشکل از کارآگاهان اقدام به بررسی موضوع کردند و با انجام اقدامات فنی دو متهم را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس در پایان از شهروندان درخواست کرد: اگر مامور و یا فردی که با لباس شخصی خود را مامور معرفی کرد به تجهیزاتی که در دست دارد اکتفا نکنند و حتما کارت هویتی و شناسایی را از او بخواهند و بعد از آن که هویت مامور مشخص شد از او تمکین کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا