تیم راشاکاسپین قهرمان مسابقات لیگ فوتسال کارگری استان زنجان شد / حضور در لیگ نخبگان کارگری کشور
مسابقات لیگ فوتسال کارگری استان زنجان که با هدف ایجاد شور و انگیزه ورزشی میان کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی این استان برگزار شد با شناخت تیم برتر پایان یافت. دیدار نهایی این مسابقات در سالن ورزشی پگاه زنجان برگزار شد که با حضور پرشور تماشاگران و هواداران همراه بود.
به گزارش ایلنا، در این دوره از رقابتها که با حضور 10 تیم از واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی استان زنجان برگزار شد، 2 تیم قدرتمند راشاکاسپین و ترانسفورماتورسازی کوشکن پس از پشت سر گذاشتن رقبای خود به فینال راه یافتند. این مسابقه حساس و نفسگیر در نهایت با برتری تیم راشاکاسپین خاتمه یافت.
تیم راشاکاسپین توانست جام قهرمانی این دوره از مسابقات را بالای سر ببرد و به عنوان قهرمان این دوره از رقابتها مجوز حضور در لیگ نخبگان کارگری کشور را کسب کند. این رویداد ورزشی با حضور جمعی از مدیران شرکتهای صنعتی، پیشکسوتان و نامآوران عرصه فوتبال و فوتسال استان زنجان و دیگر مسئولان برگزار شد.
در حاشیه این دیدار از 4 پیشکسوت فوتسال کارگری استان زنجان و یک خانواده شهید نیز تقدیر شد. برگزاری این مسابقات با هدف اصلی ایجاد شور، نشاط و افزایش بهرهوری در میان جامعه کارگری این استان صورت گرفت. هم اکنون استان زنجان 3 تیم فوتبالی و فوتسالی در لیگهای مختلف کشور دارد.