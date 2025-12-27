خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان لیگ فوتسال کارگری زنجان:

تیم راشاکاسپین قهرمان مسابقات لیگ فوتسال کارگری استان زنجان شد / حضور در لیگ نخبگان کارگری کشور

تیم راشاکاسپین قهرمان مسابقات لیگ فوتسال کارگری استان زنجان شد / حضور در لیگ نخبگان کارگری کشور
کد خبر : 1733753
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات لیگ فوتسال کارگری استان زنجان که با هدف ایجاد شور و انگیزه ورزشی میان کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی این استان برگزار شد با شناخت تیم برتر پایان یافت. دیدار نهایی این مسابقات در سالن ورزشی پگاه زنجان برگزار شد که با حضور پرشور تماشاگران و هواداران همراه بود.

به گزارش ایلنا، در این دوره از رقابت‌ها که با حضور 10 تیم از واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی استان زنجان برگزار شد، 2 تیم قدرتمند راشاکاسپین و ترانسفورماتورسازی کوشکن پس از پشت سر گذاشتن رقبای خود به فینال راه یافتند. این مسابقه حساس و نفس‌گیر در نهایت با برتری تیم راشاکاسپین خاتمه یافت.

تیم راشاکاسپین توانست جام قهرمانی این دوره از مسابقات را بالای سر ببرد و به عنوان قهرمان این دوره از رقابت‌ها مجوز حضور در لیگ نخبگان کارگری کشور را کسب کند. این رویداد ورزشی با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های صنعتی، پیشکسوتان و نام‌آوران عرصه فوتبال و فوتسال استان زنجان و دیگر مسئولان برگزار شد.

در حاشیه این دیدار از 4 پیشکسوت فوتسال کارگری استان زنجان و یک خانواده شهید نیز تقدیر شد. برگزاری این مسابقات با هدف اصلی ایجاد شور، نشاط و افزایش بهره‌وری در میان جامعه کارگری این استان صورت گرفت. هم اکنون استان زنجان 3 تیم فوتبالی و فوتسالی در لیگ‌های مختلف کشور دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا