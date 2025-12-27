۸ نفر در حوادث ترافیکی فارس جان خود را از دست دادند

وی افزود: از تعداد ۵۵۱۴ مأموریت ثبت شده، ۹۰۰ مورد حوادث ترافیکی(افزایش ۱۴.۲ درصدی) و ۸۵۴ مورد حوادث غیرترافیکی (افزایش ۲۰.۹ درصدی) مانند مشکلات قلبی و مغزی، مسمومیت و سایر آسیب‌دیدگی‌ها بود که این آمار گویای گستردگی فعالیت، تلاش بی ‌وقفه و تعهد شبانه ‌روزی پرسنل اورژانس در ارائه خدمات پیش ‌بیمارستانی به مردم استان است.

به گزارش ایلنا، مسعود عابد با ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد هفته گذشته اورژانس استان، اعلام کرد که مرکز ارتباطات اورژانس استان در بازه زمانی ۲۹ آذر تا ۵ دی، شاهد ثبت ۵۵۱۴ مأموریت بوده است.

عابد اظهار کرد: در این تعداد مأموریت، ۲۳۶۴ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و به منظور دریافت خدمات تخصصی‌تر، به مراکز درمانی و بیمارستان‌های سطح استان انتقال داده شده‌اند و همچنین ۲۱۱۹ نفر نیز در محل وقوع حادثه، از خدمات اورژانس بهره‌مند شده و اقدامات اولیه درمانی برای آن‌ها انجام شده است و در میان حوادث ترافیکی، هشت نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

وی در بخش دیگری این گزارش، به حجم بالای تماس ‌های تلفنی برقرار شده با مرکز ارتباطات اورژانس استان اشاره کرد و گفت: در طول این یک هفته، ۱۹ هزار و ۴۶۳ تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده است که کاهش ۱۰.۷ درصدی نسبت به هفته گذشته را درپی داشته است؛ این حجم عظیم از تماس‌ها، بیانگر اعتماد و اطمینان بالای مردم به خدمات اورژانس و همچنین نشان ‌دهنده نیاز روز افزون آن‌ها به دریافت خدمات فوریت پزشکی است.

عابد تصریح کرد: در میان این تماس ‌ها، با کاهش ۲۰.۴ درصدی نسبت به هفته گذشته، تعداد ۶۹۴ تماس مزاحمت تلفنی نیز به ثبت رسیده است؛ این تماس‌های غیر ضروری و مزاحمت‌آمیز، ضمن ایجاد اخلال و کندی در روند خدمت‌رسانی به بیماران و مصدومان واقعی که نیازمند کمک فوری هستند، باعث هدر رفتن منابع مالی و انرژی کارکنان اورژانس می‌شود.

وی با تقدیر از فداکاری و مهارت کم ‌نظیر کارشناسان فوریت ‌های پزشکی، از ۲ موفقیت برجسته نیز در هفته گذشته خبر داد و گفت: در عملیات‌های سریع و دقیق، تیم اورژانس با واکنش به ‌موقع و اجرای احیای قلبی (CPR) استاندارد، جان ۲ بیمار را از چنگال مرگ نجات دادند؛ این موفقیت‌ها، نمونه درخشان هماهنگی تیم، تسلط بر پروتکل‌های درمان و پشتکار بی‌ وقفه در شرایط حساس بوده است.

رئیس مرکز اورژانس فارس با اشاره نقش مهم اورژانس هوایی فارس افزود: پنج بالگرد اورژانس استان نیز در این مدت با انجام شش سورتی پرواز امدادی، به یاری شش بیمار و مصدوم که نیازمند انتقال سریع و فوری به مراکز درمانی مجهز بودند شتافته و با حمایت درمانی پیشرفته، به بیمارستان‌های تخصصی منتقل کرده‌اند.