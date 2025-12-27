برف، باران و یخبندان در راه کرمانشاه/صدور هشدار نارنجی هواشناسی

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سعید قاسمی، با اشاره به سامانه بارشی که از اواخر وقت امروز (شنبه، ششم دی) کرمانشاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: انتظار داریم فعالیت این سامانه از اواخر وقت امروز آغاز شده و تا ظهر روز سه‌شنبه ادامه داشته باشد.

وی اظهار کرد: این سامانه، ضمن کاهش تدریجی دمای هوا، به تناوب سبب بارش باران همراه با وزش باد نسبتاً شدید و احتمالاً رعدوبرق، بتدریج بارش برف و تشکیل مه در سطح استان می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه بارش اصلی این سامانه را مربوط به روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه در نیمه غربی و همچنین منطقه اورامانات دانست و افزود: شرایط ناپایدار که در روز یکشنبه و نیز از عصر دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه، از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود، بخصوص در نیمه غربی و نواحی شمالی استان با آبگرفتگی معابر و رواناب نیز همراه می‌گردد.

وی از بارش برف در سطح استان نیز خبر داد و تاکید کرد: بارش علاوه بر ارتفاعات، گردنه‌های برفگیر و مناطق سردسیر، بتدریج (بویژه در روز دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه) در مناطق معتدل نیز بصورت برف مشاهده خواهد شد.

قاسمی از روند کاهشی دمای هوای استان نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: دمای هوا از بامداد دوشنبه تا بامداد چهارشنبه به شکلی محسوسی کاهش می یابد، به طوری که یخبندان تقریبا سراسر استان حتی نواحی گرمسیر را نیز در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کاهش دما منجر به تقویت شرایط برای تشکیل مه نیز خواهد شد، اظهار کرد: یخبندان در روز چهارشنبه(۱۰دی) از گستردگی یبشتری برخوردار خواهد بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی کرمانشاه از احتمال کاهش حداقل دمای هوا در شهر کرمانشاه در بامداد روز چهارشنبه به هشت تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر یاد کرد و گفت: افت دما در نواحی سردسیر استان بیشتر خواهد بود.

قاسمی اظهار کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه(۱۱ و ۱۲ دی) در حالی که از شدت سرما در نقاط مختلف استان کاسته می شود؛ ممکن است شاهد بارش‌هایی(غالباً به صورت رگبار پراکنده برف) بویژه در نیمه شمالی و منطقه اورامانات باشیم.

وی همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای فعالیت این سامانه بارشی به منظور آمادگی دستگاه‌های مربوطه نیز خبر داد.

