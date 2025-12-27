خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قاتل نوجوان 14 ساله نهاوندی دستگیر شد

قاتل نوجوان 14 ساله نهاوندی دستگیر شد
کد خبر : 1733531
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف و بر ملا شدن راز قتل نوجوان ۱۴ ساله اهل بخش گیان و دستگیری قاتل متواری توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، سرهنگ محرم خوش‌روش روز شنبه در تشریح جزئیات پرونده قتل اخیر در بخش گیان نهاوند بیان کرد: در پی کشف جسد نوجوان ۱۴ ساله نهاوندی در باغ های بخش گیان در اواخر آذر ماه سال جاری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با صدور دستور ویژه دادستانی و بررسی های فنی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان در محل کشف جسد، همچنین انجام اقدامات تخصصی بر روی شواهد، وقوع قتل برای پلیس محرز و لذا دستگیری قاتل یا قاتلان، در دستور کار تیم ویژه قتل پلیس آگاهی قرارگرفت.

سرهنگ خوش روش بیان کرد: پس از انجام اقدامات گسترده و پیچیده اطلاعاتی و بکارگیری امکانات قانونی توسط ماموران در نهایت قاتل این نوجوان ۱۴ ساله شناسایی که ماموران پس از اخذ دستور قضایی و در یک عملیات موفق پلیسی متهم را در یکی از استان های غربی کشور دستگیر و به یگان انتظامی انتقال دادند.

وی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های تکمیلی پلیس به قتل این نوجوان اعتراف و علت آن را اختلافات شخصی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه قاتل نیز نوجوانی ۱۶ ساله است، گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و تحقیقات تکمیلی پلیس جهت مشخص شدن ابعاد موضوع ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا