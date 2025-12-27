قاتل نوجوان 14 ساله نهاوندی دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف و بر ملا شدن راز قتل نوجوان ۱۴ ساله اهل بخش گیان و دستگیری قاتل متواری توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، سرهنگ محرم خوشروش روز شنبه در تشریح جزئیات پرونده قتل اخیر در بخش گیان نهاوند بیان کرد: در پی کشف جسد نوجوان ۱۴ ساله نهاوندی در باغ های بخش گیان در اواخر آذر ماه سال جاری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: با صدور دستور ویژه دادستانی و بررسی های فنی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان در محل کشف جسد، همچنین انجام اقدامات تخصصی بر روی شواهد، وقوع قتل برای پلیس محرز و لذا دستگیری قاتل یا قاتلان، در دستور کار تیم ویژه قتل پلیس آگاهی قرارگرفت.
سرهنگ خوش روش بیان کرد: پس از انجام اقدامات گسترده و پیچیده اطلاعاتی و بکارگیری امکانات قانونی توسط ماموران در نهایت قاتل این نوجوان ۱۴ ساله شناسایی که ماموران پس از اخذ دستور قضایی و در یک عملیات موفق پلیسی متهم را در یکی از استان های غربی کشور دستگیر و به یگان انتظامی انتقال دادند.
وی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های تکمیلی پلیس به قتل این نوجوان اعتراف و علت آن را اختلافات شخصی عنوان کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه قاتل نیز نوجوانی ۱۶ ساله است، گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و تحقیقات تکمیلی پلیس جهت مشخص شدن ابعاد موضوع ادامه دارد.