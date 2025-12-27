قاتل نوجوان 14 ساله نهاوندی دستگیر شد

به گزارش ایلنا از همدان، سرهنگ محرم خوش‌روش روز شنبه در تشریح جزئیات پرونده قتل اخیر در بخش گیان نهاوند بیان کرد: در پی کشف جسد نوجوان ۱۴ ساله نهاوندی در باغ های بخش گیان در اواخر آذر ماه سال جاری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با صدور دستور ویژه دادستانی و بررسی های فنی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان در محل کشف جسد، همچنین انجام اقدامات تخصصی بر روی شواهد، وقوع قتل برای پلیس محرز و لذا دستگیری قاتل یا قاتلان، در دستور کار تیم ویژه قتل پلیس آگاهی قرارگرفت.

سرهنگ خوش روش بیان کرد: پس از انجام اقدامات گسترده و پیچیده اطلاعاتی و بکارگیری امکانات قانونی توسط ماموران در نهایت قاتل این نوجوان ۱۴ ساله شناسایی که ماموران پس از اخذ دستور قضایی و در یک عملیات موفق پلیسی متهم را در یکی از استان های غربی کشور دستگیر و به یگان انتظامی انتقال دادند.

وی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های تکمیلی پلیس به قتل این نوجوان اعتراف و علت آن را اختلافات شخصی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه قاتل نیز نوجوانی ۱۶ ساله است، گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و تحقیقات تکمیلی پلیس جهت مشخص شدن ابعاد موضوع ادامه دارد.

