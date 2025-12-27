استاندار گیلان:
حل معضل پسماند نیازمند تصمیم قاطع و پیگیری مستمر ملی است
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم همصدایی و انسجام مسئولان استان برای حل مسائل اساسی، بهویژه در حوزه پسماند، گفت: گیلان با وجود برخورداری از ظرفیتهای فراوان در بخشهای مختلف، سالهاست با چالش زباله مواجه است و باید با تصمیمی شجاعانه و پیگیری منسجم، به جمعبندی عملی و نتیجه قطعی برسیم.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس، استاندار گیلان در نشست مشترک مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با آیتالله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به ضرورت همافزایی برای حل مسائل اساسی استان اظهار کرد: در نخستین جلسه با مجمع نمایندگان توافق شد بهجای طرح پراکنده موضوعات، مسائل بهصورت منسجم و مرحلهبهمرحله دنبال شود.
وی افزود: گیلان در حوزههایی همچون فرهنگ، صنعت، حملونقل و کشاورزی دارای ظرفیتها و مزیتهای قابلتوجهی است، اما در کنار این ظرفیتها با چالشهایی نیز روبهروست که حل آنها نیازمند اجماع، برنامهریزی و پیگیری مستمر است.
نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه پیگیری مسائل استان باید با صدای واحد انجام شود، تصریح کرد: پیشنهاد شد ابتدا جلسات کارشناسی منظم برگزار، به تفاهم مشترک برسیم و سپس موضوعات با انسجام کامل در سطح ملی و با وزرای مربوطه دنبال شود.
حقشناس با تأکید بر اهمیت استمرار در پیگیریها گفت: اگر مجلس و مجموعه استان یک مسئله مشخص را دو تا سه ماه بهطور جدی دنبال کنند، قطعاً به نتیجه میرسند و نباید مسائل مهم استان بدون جمعبندی مشخص در جلسات متعدد باقی بماند.
وی با اشاره به چالش پسماند در گیلان اظهار کرد: موضوع زباله از جمله مسائل پیچیده استان است که تاکنون افراد و شرکتهای متعددی مدعی ارائه راهحل برای آن بودهاند؛ بهطوری که با بیش از ۵۶ شرکت فعال در این حوزه گفتوگو شده، اما هنوز خروجی عملی و متناسب با شرایط استان حاصل نشده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه در سالهای گذشته نیز کارگروههای متعددی در سطح ملی تشکیل شده است، افزود: گزارشهای مختلفی درکارگروه ملی در این زمینه در دولت چهاردهم نیز ارائه شده، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست؛ در حالی که سالانه بیش از ۵۰ میلیون مسافر وارد گیلان میشوند و این حجم از تردد، مدیریت پسماند را به یکی از مهمترین دغدغههای استان تبدیل کرده است.
حقشناس در پایان با تأکید بر لزوم تصمیمگیری قاطع در سال جاری خاطرنشان کرد: دیگر زمان آزمون و خطا گذشته و استان نیازمند تصمیمی شجاعانه، کارشناسی و قابل اجرا در حوزه پسماند است تا این مسئله بهصورت ریشهای تعیین تکلیف شود.
گره پروژههای زیرساختی و پسماند را می توان با انسجام مسئولان گشود
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی میان مدیران اجرایی و نمایندگان استان اظهار کرد: تجربه نشان داده است هرجا مسائل استان با نگاه منسجم و اولویتمحور دنبال شده، امکان دستیابی به نتیجه فراهم بوده و میتوان با همین رویکرد، چالشهای مهم گیلان از جمله پروژههای زیرساختی و مدیریت پسماند را به سرانجام رساند.
جبار کوچکینژاد، با اشاره به برخی طرحهای نیمهتمام استان افزود: در سالهای گذشته بخشی از پروژههای مهم گیلان به دلیل پراکندگی منابع و نبود تمرکز در تصمیمگیریها بهطور کامل اجرا نشده است، اما با شکلگیری انسجام میان دستگاههای اجرایی، مجلس و دولت، میتوان این روند را اصلاح و مسیر اجرای طرحهای اولویتدار را هموار کرد.
نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر استان با صدای واحد و برنامه مشخص وارد گفتوگو با دولت و وزارتخانهها شود، امکان تأمین اعتبارات لازم برای طرحهای زیربنایی، از جمله پروژههای مرتبط با محیطزیست و پسماند، بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
تاکید نماینده ولی فقیه در گیلان بر حل مشکلات معیشتی و مطالبات مردم
نماینده ولیفقیه در استان گیلان نیز در پایان این جلسه، با بیان اینکه دغدغه اصلی این جلسه، مسائل معیشتی و شرایط زندگی مردم است، اظهار کرد: در این نشست، نمایندگان مردم دیدگاهها و نظرات خود را درباره مشکلات و مطالبات مردم مطرح کردند.
آیت الله رسول فلاحتی با تأکید بر نگاه دقیق و مسئولانه استاندار گیلان نسبت به مسائل استان افزود: استاندار محترم نیز ضمن استماع نظرات مطرحشده، به بررسی برخی موضوعات اساسی پرداخت و مطالبی را مطرح کردند که انشاءالله در آینده نزدیک، نتایج مثبت و سودمند آن برای مردم شریف استان ملموس خواهد بود.