به گزارش ایلنا از روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران،در یکی از روزهای آبان ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ ازشهرستان ساری، مبنی بر وقوع یک تصادف ، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس نزدیک محل حادثه توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، اعزام شد.

با حضور سریع و به موقع کارشناسان اورژانس در محل حادثه و بررسی مصدوم ،دریافتند که مددجو فاقد علائم حیاتی است و اینطور به نظر میرسد که فرد قبل از انحراف خودرو دچار ایست قلبی شده است و آسیب‌های ناشی از تصادف وجود ندارد.

بلافاصله مراحل احیای قلبی ریوی پیشرفته با لوله‌گذاری در نای و انجام ماساژ قلبی و برقرای یک مسیر وریدی و مشاوره با پزشک مرکز ارتباطات جهت تزریق داروهای مورد نیاز و انجام تهویه مکانیکی تنفس، خوشبختانه ضربان قلب بیمار بازگشته و علائم حیاتی وی پایدار گردید و در ادامه جهت دریافت مراقبت‌های درمانی پیشرفته‌تر، بیمار توسط اورژانس۱۱۵به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان ساری منتقل شد.

خوشبختانه با ادامه اقدامات درمانی مناسب در زمینه قلبی در مرکز درمانی بیمار به زندگی عادی برگشت.

عملکرد شایسته و حرفه‌ای کارشناسان اورژانس۱۱۵ آقایان حسین فروزان و علی محمد محسنی، از عوامل اصلی این احیاء موفق بود که باعث شد تا جان بیمار نجات یابد.

