به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به احتمال افزایش آلودگی، تمامی مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس دوره اول و دوم ابتدایی استان قم به جز شهرهای کهک، قاهان و دستجرد، در 2 نوبت صبح و بعدازظهر به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

مدارس دوره اول و دوم متوسطه، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و بانک‌ها روز شنبه 6 دی ماه به صورت حضوری فعالیت خواهند داشت و مشمول این تعطیلی نمی‌شوند. زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه اجرایی مربوطه از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

در اطلاعیه‌ای استانداری قم صادر کرده است، از سوی کارشناسان توصیه شده که تمامی شهروندان به ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از تردد، حضور و فعالیت در فضای باز خودداری کرده و در این شرایط استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

